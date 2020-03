Jake Roberts sur DDT Chants ruinant un programme Hulk Hogan

Jake «The Snake» Roberts du Temple de la renommée de la WWE a été interviewé par Wrestling Inc. pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Vouloir travailler avec Hogan:

Je voulais juste travailler avec le gars parce que c’est quand tu as été payé. Eh bien, au WWF, ils ont des niveaux, d’accord? le [World] Champ obtient le plus d’argent. D’accord, je le creuse. Je comprends. Ensuite, l’Intercontinental Champ. Mais si vous luttez contre le champion, vous obtenez le même argent, donc c’est une sacrée bonne chose!

Pourquoi il a été annulé:

Nous avons tourné l’angle pour lutter contre Hulk Hogan à Phoenix [Arizona]. Je l’ai DDTé sur The Snake Pit, et je vais à l’arrière, et Vince McMahon est comme, «tiens-toi ici, Jake. Ça va être de l’or. Ça va être beau. Dans environ 30 secondes, ils commenceront à chanter: «Hulk! Ponton! Hulk! “Il va se lever, il va arracher sa chemise, et vous allez gagner de l’argent pour l’année prochaine.” “Roberts a continué,” 15 secondes, 30 secondes, ils ne chantaient pas .

Et puis, ils ont commencé à chanter: «DDT! DDT! DDT! “Et Vince m’a regardé et il a dit:” Tu es foutu. ” [McMahon] m’a permis de lutter [Hogan] deux fois. Autrefois, Providence, Rhode Island. Nous y avons établi un record. Puis, [in] Montréal [Canada] dans le [Montreal] Forum, [Le] Forum. Nous avons lutté là-bas et l’avons vendu, mec. Et Vince dit: «ça ne se reproduira plus parce que les fans sont en train de scander en deux:« DDT! Eh bien, je l’ai compris, cependant [McMahon] mettre là-bas, mais je n’ai pas eu à l’aimer. Mais l’essentiel est que je comprends.

Tout est affaire d’affaires et il [has] a investi 10 millions de dollars dans les marchandises de Hulk. Il [has] a investi 0,52 $ dans le mien. Et il ne voulait pas rester coincé avec le s – t de Hulk, alors c’est quand ils ont décidé que je devais être un bébé. De cette façon, je pourrais préparer les talons pour Hulk.

On lui a dit qu’il ne lutterait plus jamais:

Je sais que lorsque je me suis décoiffé le cou, ils m’ont dit que je ne lutterais plus jamais parce que j’avais deux disques complètement disparus », se souvient Roberts. “Et tous les chirurgiens ont dit:” Il n’y a aucun moyen que vous retourniez dans cet anneau. “J’ai dit:” Hé, vous n’en avez aucune idée, doc. C’est un monde chimique maintenant! »Et je suis allé à Amsterdam [Netherlands] après la chirurgie et ramassé quelques produits et je suis revenu.

Vince McMahon ne veut pas qu’il aille au gymnase:

Et au moment de la chirurgie, je pouvais soulever, comme, 4 livres. avec mon bras gauche et c’était tout. Je pouvais à peine bouger mon bras gauche du tout. Et en quelque sorte, dans les 10 semaines, je devais je faisais assis derrière le cou presse avec 225 [lbs.] et j’ai gagné beaucoup de taille. Voici la meilleure partie cependant. J’ai gagné, comme 40 livres, mec, en trois mois, alors je suis allé voir Vince pour lui dire que je revenais et il a presque pris une bosse sur sa chaise quand il m’a vu.

[Imitating McMahon] “Qu’est-ce qui ne va pas avec toi?” [McMahon] m’a regardé et il a dit: «Jake, qu’est-ce que tu t’es fait?» J’ai dit: «mon Dieu, je suis dans la meilleure forme de ma vie de f-king! Je veux dire, regardez ce s – t! ”J’avais de gros boutons ici sur mon épaule et s – t. Il a dit, “si nous voulions que Hogan porte le serpent, nous aurions Hogan porter le serpent!”

Il a dit: «Nous voulions un fils de b-h gluant et pas bon pour porter le serpent, vous savez, un gars qui ressemble à lui [has] été traversé par le moulin et un peu méchant et sale, un salaud qui mange de la chair. “Il m’a dit, dit-il,” si je découvre que vous êtes dans un gymnase, je vous inflige une amende de 1 000 $ à chaque fois. “

