Jake «The Snake» Roberts révèle pourquoi Vince McMahon a mis fin à son programme avec Hulk Hogan

Lors de la dernière édition du podcast «Talk Is Jericho», Jake «The Snake» Roberts a commenté Vince McMahon débrancher son programme avec Hulk Hogan, et plus encore. Vous pouvez consulter certains faits saillants et audio du podcast ci-dessous:

Pourquoi il voulait travailler avec Hulk Hogan: «Je voulais juste travailler avec le gars, car c’est à ce moment-là que vous avez été payé. Au WWF, ils ont obtenu des niveaux. Le champion obtient le plus d’argent, OK, je le creuse, je comprends. Puis l’Intercontinental Champ. Mais si vous luttez contre le champion, vous obtenez le même argent, donc c’est une sacrée bonne chose. “

Pourquoi Vince McMahon a commencé un programme entre Jake et Hogan et a ensuite débranché: “Eh bien, fils désolé de fans de lutte de salope, je ne sais pas ce que je t’ai jamais fait mais tu vas vraiment me foutre sur celui-ci. Nous avons tourné l’angle pour lutter contre Hulk Hogan à Phoenix. Je l’ai DDTé sur la fosse aux serpents, et je vais à l’arrière et Vince dit: “ Tiens-toi là, Jake, ça va être beau, dans environ 30 secondes, ils commenceront à chanter ” Hulk ”, ” Hulk “, ” Hulk, “il se lèvera, il arrachera sa chemise, et vous allez gagner de l’argent pour l’année prochaine.” Je me dis “Fuck”. Donc 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, puis Hulk se lève sans qu’ils chantent, puis ils ont commencé à chanter «DDT», «DDT», et Vince m’a regardé et il a dit: «Tu es foutu.» Il m’a permis de le combattre deux fois, une fois était Providence, RI, nous avons établi un record là-bas, puis à Montréal à l’ancien Forum, nous avons lutté là-bas et l’avons vendu, mec. Et Vince a dit: «Cela ne se reproduira plus», car les fans étaient divisés, scandant «DDT». »

Sur Vince ayant tant d’argent investi dans les marchandises de Hulk: «Je l’ai compris chaque fois qu’il l’a mis là-bas, mais je n’ai pas eu à l’aimer. En fin de compte, je comprends, tout est dans les affaires, et il a 10 millions de dollars investis dans les marchandises de Hulk, il a 52 cents investis dans les miens. Et il ne va pas rester coincé avec la merde de Hulk. C’est à ce moment-là qu’ils ont décidé que je devais être un bébé, et de cette façon, je pourrais préparer les talons pour Hulk. “