Jake ‘The Snake’ Roberts TIRE SUR Brock Lesnar

AEW / WWE

Jake ‘The Snake’ Roberts n’est pas fan de Brock Lesnar en tant que champion de la WWE à temps partiel, semble-t-il.

Le nouveau venu d’AEW et WWE Hall-of-Famer était un invité récent sur le podcast FlipDaScript, utilisant l’apparence pour livrer la version suivante de “ The Beast Incarnate ” (h / t Lords of Pain): –

“La chose à propos de Brock est l’homme, ce n’est pas un lutteur de tous les jours. C’est un gars une fois par an, ou trois fois par an. Et pour moi, vous traitez vraiment votre talent comme s – t to, chaque année arrive Wrestlemania après ces gars ont cassé leurs fesses pendant 365 jours, quand vient le temps pour le grand, ils amènent (Lesnar) et ils doivent s’asseoir. Qu’est-ce qui ne va pas? Eh bien, de leur point de vue, ils se font défoncer, mec. C’est dommage que la WWE se sente obligée d’avoir Brock sur la carte pour remplir un bâtiment. “

Les paroles de Jake toucheront probablement un accord avec de nombreux fans de la WWE, car Lesnar reste l’un des artistes les plus clivants en lutte. Pourtant, il y a de fortes chances que son règne controversé au Championnat de la WWE prenne fin lorsqu’il rencontrera Drew McIntyre à WrestleMania 36.