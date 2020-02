Jay White contre Marty Scurll confirmés pour l’événement Supercard of Honor de ROH

Comme on l’a vu lors de l’émission NJPW New Beginning USA, la superstar de la ROH, Marty Scurll, a défié Jay White à un match lors de l’événement ROH Supercard of Honor. ROH a publié le clip vidéo suivant aujourd’hui, montrant Jay White acceptant le défi de Scurll:

“Vous me défiez? Marty Scurll, vous me défiez? Écoutez, je comprends pourquoi vous voulez retrouver la pertinence que vous aviez autrefois. Vous voyez comment Bullet Club est le meilleur qu’il ait jamais été avec moi au premier plan et vous, Marty, nulle part en vue. Vous voulez donc défier l’homme qui a vendu à lui seul le Madison Square Garden? Et vous voulez que je vienne au Ring of Honor et que je redonne vie à l’endroit que vous appelez chez vous. Marty, moi et vous remontez le temps, et vous êtes quelqu’un que je n’ai jamais battu. Alors maintenant, Marty, tu veux que je te rende célèbre? Marty, à Supercard of Honor, vous êtes sur. Mais Marty, vous aussi, comme tout le monde, respirez, respirez avec le Switchblade. »

ROH Supercard of Honor XIV a lieu le 4 avril au RP Funding Center de Lakeland, en Floride.