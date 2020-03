JBL annoncé pour la promotion de la classe 2020 du Temple de la renommée de la WWE

Lors du dernier épisode de WWE Backstage, il a été annoncé que John Bradshaw Layfield, également connu sous le nom de JBL, sera intronisé au Hall of Fame Class of 2020. La cérémonie aura lieu à Tampa, en Floride, pendant le week-end de WrestleMania. JBL était en studio après l’annonce de la nouvelle par la journaliste résidente de la WWE, Renee Young.

JBL a fait ses débuts à la WWE en 1992 pour avoir une carrière assez colorée. Il est un ancien champion de la WWE qui a détenu le titre le plus long de l’histoire de SmackDown, à un moment donné.

En outre, il faisait partie de la légendaire faction APA formée avec Ron Simmons qui faisait partie intégrante de l’ère Attitude. Le dernier match de JBL a eu lieu au WrestleMania 25 en 2009 où il a digéré une perte de squash aux mains de Rey Mysterio.

Lors de son apparition dans les coulisses, JBL a remercié Eddie Guerrero et Ron Simmons pour son succès dans la carrière de catcheur. John Cena a également envoyé un message vidéo félicitant JBL pour l’intronisation.

Il convient de noter que le franchisé de la société est arrivé sur les lieux pour la première fois après avoir été renversé par le vétéran résident du Texas à WrestleMania 21. C’est donc ce que Cena avait à dire à JBL,

“Hey John, c’est John. Rappelez-vous ce jeune whippersnapper que vous avez mis chez WrestleMania pour la sangle? Je veux juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. J’ai une excellente perspective de toutes les personnes qui m’ont aidé tout au long de mon voyage, et il n’y a pas de moi sans vous.

Nous avons eu des moments merveilleux et j’espère que lorsque vous serez intronisé au Temple de la renommée, vous pourrez peut-être revivre certains de ces moments et profiter de certains de ces souvenirs comme je le fais tous les jours. Je suis vraiment très reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. En ce qui me concerne, c’est quelque chose que vous avez absolument gagné. Je n’utilise jamais le mot «méritent» – vous avez gagné chaque pouce. J’espère que vous apprécierez la cérémonie du Temple de la renommée et tout ce qu’elle englobe car elle est bien méritée. Merci, John. “

Auparavant, des rapports laissaient entendre que l’APA, le JBL et le Temple de la renommée de la WWE, Ron Simmons, seraient intronisés au Temple de la renommée. Mais Simmons n’a pas été mentionné lors des coulisses de FOX. JBL a plutôt révélé qu’il avait reçu l’appel téléphonique du Hall of Fame du président de la WWE, Vince McMahon.

À ce jour, la WWE a confirmé JBL, Batista, la nWo (Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Sean Waltman) et The Bella Twins pour la classe 2020 du Hall of Fame. “The British Bulldog” Davey Boy Smith et Jushin Thunder Liger sont les deux noms restants selon la rumeur de la cérémonie d’intronisation de cette année qui aura lieu le 2 avril à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride.