JBL prêt pour le WWE Hall of Fame 2020?

WWE.com

John Bradshaw Layfield pourrait être sur le point de devenir le dernier lutteur annoncé pour la classe 2020 du WWE Hall of Fame.

C’est selon un nouveau rapport de Wrestling Inc. et soutenu par PWInsider, qui rapporte que JBL, avec Santino Marella et Hornswoggle, est actuellement réservé pour faire quelque chose pour l’entreprise pendant le week-end de WrestleMania 36 à Tampa, en Floride.

Un rapide coup d’œil au CV de JBL à la WWE montre le bien-fondé de son intronisation au Temple de la renommée. En plus de tenir les championnats Intercontinental, États-Unis, européens, Hardcore et Tag Team, il a été champion de la WWE pendant 280 jours après avoir abandonné son ancien gadget APA pour le personnage JBL, se réinventant comme un événement principal de Ruthless Aggression dans le processus. La retraite l’a vu glisser dans un concert de commentaires pendant plusieurs années avant de quitter complètement l’entreprise, bien qu’il soit largement rapporté qu’il a toujours maintenu une excellente relation avec Vince McMahon.

L’induction de JBL ne serait pas sans ses controverses, étant donné les nombreuses allégations d’intimidation dans les coulisses qui compliquent son héritage.

Batista et le Nouvel Ordre Mondial sont la seule classe confirmée de membres de 2020 jusqu’à présent, bien qu’on pense qu’ils seront rejoints par le British Bulldog, Jushin ‘Thunder’ Liger et les Bella Twins.