JBL rejoint le WWE Hall of Fame 2020

WWE.com

La nuit dernière, John Bradshaw Layfield est devenu le dernier nom à être verrouillé pour la classe 2020 du WWE Hall of Fame.

La promotion a annoncé cela dans une mise à jour dot com, confirmant que JBL rejoindrait Batista, The New World Order et les Bella Twins en tant qu’intronisé à Tampa, en Floride en avril, avec le British Bulldog qui devrait suivre.

Wrestling Inc. et PWInsider ont annoncé la nouvelle de l’intronisation imminente de JBL à la mi-février, notant que le “ Dieu de la lutte ” autoproclamé avait été réservé pour des activités liées à la WWE pendant le week-end de WrestleMania 36. Maintenant, c’est officiel.

Bien que l’héritage de JBL soit compliqué par plusieurs controverses, notamment plusieurs allégations d’intimidation dans les coulisses, il est facile de voir pourquoi la WWE l’introduit dans le Hall of Fame. Il était un champion dominant de la WWE après avoir abandonné l’APA pour son gadget JBL, tenant le bracelet pendant la meilleure partie de l’année. Un lutteur d’étiquette décoré avant cela, JBL continuerait avec la WWE après sa retraite en 2009, trouvant un nouveau rôle en tant que commentateur couleur sur Raw et SmackDown, avant de finalement quitter pour se concentrer sur son travail caritatif.

Il correspond au mandat du Temple de la renommée de la WWE à un tee-shirt, donc il y va.