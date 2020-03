JBL revient sur un combat dans les coulisses de la vie réelle entre Eddie Guerrero et Kurt Angle (vidéo)

JBL est allé sur Twitter mardi, publiant une vidéo de lui-même racontant une histoire d’Eddie Guerrero et Kurt Angle entrant dans un combat dans les coulisses. Vous pouvez consulter quelques faits saillants ci-dessous:

Sur la façon dont il s’asseyait toujours près d’Eddie Guerrero dans les vestiaires parce qu’il aimait parler à Eddie: «J’étais assis comme ça dans une loge une fois tout seul. Et à l’époque, la WWE avait généralement des vestiaires communs, donc vous vous habilliez vraiment avec les gars avec qui vous vouliez parler parce que beaucoup de gars étaient amis, c’est là que les cliques se sont développées, à partir de là. Et je m’asseyais toujours près d’Eddie Guerrero, j’aimais parler avec Eddie, BSing avec Eddie. “

Sur la façon dont Eddie et Kurt Angle sont entrés dans un combat physique dans les coulisses et Eddie s’est retrouvé dans les vestiaires à côté de lui (JBL): “Et je suis dans le vestiaire ce jour-là et Eddie est dans le ring avec Kurt Angle et je suis dans le vestiaire tout seul. Eh bien, apparemment, quelque chose s’est passé dans ce match. Et à leur retour, Eddie et Kurt se battent physiquement. Eddie leg plonge un médaillé d’or olympique. Maintenant, Kurt Angle n’était pas bon au lycée, il n’était pas vraiment bon au collège, il était le meilleur du monde. Sur 8,5 milliards de personnes, il était médaillé d’or. Vous pourriez avoir une chance de frapper Kurt, de le frapper avec quelque chose, ne plongez pas un médaillé d’or olympique. Alors, alors qu’ils reviennent dans le couloir, j’entends tout ce combat se dérouler et je suis le seul dans le vestiaire et alors qu’ils reviennent à la porte du dressing, Eddie est de ce côté de la porte, Kurt est sur de l’autre côté de la porte, John Laurinaites, responsable des relations avec les talents, ferme la porte et laisse Eddie de ce côté de la porte avec seulement moi dans ce grand vestiaire. »

En demandant à Eddie pourquoi il plongerait la jambe Angle et ce qu’Eddie a dit: “Eddie revient, ne me regarde même pas, s’assoit juste à côté de moi et il regarde la porte et il respire si fort que vous pouvez l’entendre respirer. Et je l’ai regardé et il regarde toujours la porte, je l’ai regardé et il regarde la porte, et j’ai dit: «Eddie, pourquoi voudriez-vous plonger la jambe avec un médaillé d’or?» Et il dit: «Parce que je suis stupide! »C’est mon pote, Eddie. J’adore Eddie. “

Mise à jour de ma grotte d'homme avec une histoire sur un vrai combat dans les coulisses entre deux bons amis Eddie Guerrero et Kurt Angle

