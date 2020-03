Jeff Cobb remplace Adam Brooks à l’événement à la carte du 18e anniversaire de ROH

Ring of Honor a envoyé le communiqué de presse suivant, révélant qu’Adam Brooks ne se présentera pas à l’événement à la carte du 18e anniversaire en raison de problèmes de voyage. Jeff Cobb le remplacera dans un match contre Slex:

JEFF COBB REMPLACE ADAM BROOKS DANS LE MATCH CONTRE SLEX AU 18E ANNIVERSAIRE

En raison de problèmes de voyage, les débuts très attendus de la star australienne Adam Brooks n’auront pas lieu au 18e anniversaire de Las Vegas ce vendredi 13 mars comme prévu à l’origine.

Brooks n’étant pas disponible, les entremetteurs de ROH ont engagé l’ancien champion du monde de télévision de ROH, Jeff Cobb, pour prendre sa place contre Slex dans l’émission.

Slex n’a fait face qu’à une concurrence de haut niveau depuis son arrivée à ROH en provenance d’Australie le mois dernier. Lors de ses trois matches avec la compagnie, il a été sur le ring avec Bandido, Marty Scurll, Flip Gordon et Brody King.

Alors que Slex est toujours à la recherche de sa première victoire dans ROH, il a plus que tenu le coup à chaque match et a fait forte impression avec Honor Nation. Slex a également attiré l’attention de Shane Taylor, qui l’a attaqué à plusieurs reprises après ses matchs.

Une victoire sur un concurrent avec les informations d’identification de Cobb enverrait Slex monter en flèche dans le classement. Vous pouvez compter le nombre de fois où Cobb a été épinglé en compétition en simple depuis ses débuts en ROH il y a un an et demi d’une part et qu’il reste des doigts.

Cobb, qui est prêt à affronter n’importe qui dans n’importe quelle promotion, veut porter à nouveau de l’or ROH autour de sa taille, et il sait qu’une victoire sur Slex renforcerait son cas pour un tir au titre.

Slex sera-t-il l’un des rares à vaincre Cobb? Ou Cobb se tiendra-t-il debout en tant que remplaçant de Brooks? Rejoignez-nous en direct à Las Vegas ou en streaming pour HonorClub pour le découvrir!

ROH PRÉSENTE LE 18E ANNIVERSAIRE PAY-PER-VIEW LE VENDREDI 15 MARS, 18 H PDT SAM’S TOWN LIVE 5111 BOULDER HIGHWAY LAS VEGAS, NV 89122

DÉJÀ SIGNÉ:

ROH WORLD TITLE MATCH CHAMPION RUSH contre MARK HASKINS

CHAMPION DU MONDE DE TELEVISION ROH MATCH CHAMPION DRAGON LEE contre BANDIDO

CHAMPIONS DU MATCH DE L’ÉQUIPE ROH WORLD TAG JAY LETHAL & JONATHAN GRESHAM contre MARTY SCURLL & FLIP GORDON DES VILLAIN ENTERPRISES

JAY & MARK BRISCOE contre DALTON CASTLE & JOE HENDRY

VILLAIN ENTERPRISES (PCO & BRODY KING) contre REY HORUS & ALEX ZAYNE

CHOIX DU CONCESSIONNAIRE (LE GAGNANT OBTIENT UNE TOTALE DE SON CHOIX) SHANE TAYLOR vs DAN MAFF vs KENNY KING (W / AMY ROSE) vs BATEMAN

JEFF COBB contre SLEX

BULLY RAY contre ELI ISOM

SESSION MOTH MARTINA contre NICOLE SAVOY