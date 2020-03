Jeff Hardy confirme qu’il est allé en réadaptation pour patients hospitalisés, autorisé à revenir sur le ring (Vidéos)

Lors d’une apparition sur l’épisode de cette semaine de “WWE Backstage”, Jeff Hardy a commenté son arrestation pour DWI, étant autorisé à agir sur le ring, et plus encore. Il a également affirmé qu’il n’avait pas beaucoup parlé avec son frère Matt au sujet des plans futurs de Matt. Il a dit,

«Oui, les neuf derniers mois ont été très fous. Quand j’ai été opéré du genou, c’était une bénédiction déguisée parce que mon père était en très mauvais état loin de chez lui. J’ai donc pu être là-bas avec lui tous les jours et marcher avec lui. Il marcherait avec moi mais pas les infirmières. Pour faire court, je l’ai ramené à la maison à la mi-septembre, donc il est à la maison depuis environ cinq mois maintenant. Et il va beaucoup mieux. Mais dans la nuit du 3 octobre, j’ai eu des ennuis. Le matin du 4 octobre, j’ai pris des dispositions pour que j’aille en réadaptation pour patients hospitalisés pour la première fois de ma vie. Et c’était l’une des meilleures choses que j’aurais pu faire pour moi. Et j’ai fait quelque chose chaque jour pour m’améliorer. Et ça va être tellement bien d’être de retour devant toutes ces personnes. “

Hardy comparaîtra en cour le 6 avril, au lendemain de WrestleMania 36, ​​pour répondre de son arrestation et de ses accusations de CFA.

Bienvenue à nouveau, @JEFFHARDYBRAND! 👋👋 # WWEBackstage pic.twitter.com/5U050wFQhn

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 4 mars 2020

“Les 9 derniers mois ont été très fous.” – @JEFFHARDYBRAND alors qu’il explique les hauts et les bas de sa vie ces derniers mois. # WWEBackstage pic.twitter.com/Y2H1FXU3q0

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 4 mars 2020

“Quand @JEFFHARDYBRAND dit que quelque chose n’est pas possible, ce n’est pas possible.” – @JCLayfield #WWEBackstage pic.twitter.com/DaPsEGsreA

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 4 mars 2020

“Je pense qu’il y a un énorme moment entre moi et @WWERomanReigns.” – @JEFFHARDYBRAND sur qui il veut affronter quand il revient à l’action. # WWEBackstage pic.twitter.com/LZpzY5pvEx

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 4 mars 2020

Y a-t-il une plus grande réaction dans l’histoire de la WWE que lorsque The Hardy Boyz est revenu à @WrestleMania 33? #WWEBackstage pic.twitter.com/jgDmYZjqHU

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 4 mars 2020

Merci à @JEFFHARDYBRAND pour son retour sur #WWEBackstage. pic.twitter.com/ZgrX4jkOVu

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 4 mars 2020