Jeff Hardy lance un nouveau module de finition sur WWE SmackDown

Le «Twist Of Fate» n’est plus. À la WWE, au moins.

Lors de son match de retour sur l’épisode de SmackDown de la nuit dernière, Jeff Hardy a mis sa propre touche personnelle (ahem) sur le mouvement établi. Au lieu de tomber dans une bosse de coupe comme lui et son frère Matt le font depuis des années, Jeff s’est transformé en une chute de style brisant le cou.

Michael Cole a fait une grosse affaire en criant, ‘Twist Of Fury’ quand Hardy a cloué la signature modifiée.

Il s’agit, semble-t-il, de la nouvelle configuration de Jeff pour sa marque Swanton Bomb. Certains spéculent en ligne sur le fait que le “ Twist Of Fate ” a été aboli parce que Matt a quitté la WWE et est désormais libre d’effectuer le déménagement dans d’autres entreprises. Que ce soit vrai ou non, une telle spéculation est totalement compréhensible.

Il y a aussi une chance que Jeff veuille juste faire bouger un peu les choses et, comme Jim Ross a tendance à le dire sur son podcast, “partez et apprenez une nouvelle prise”. Rafraîchir son acte après un si long sortilège n’est pas une mauvaise idée pour le haut voleur casse-cou.

Habituez-vous désormais à entendre «Fury» au lieu de «Fate».