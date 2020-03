Jeff Hardy nomme son adversaire préféré de la WWE, en faisant équipe avec R-Truth, Roderick Strong

Jeff Hardy a fait une apparition sur WWE Backstage (vu ci-dessous), où il a répondu à une série de questions de fans. Ces questions ont été posées via le compte Twitter de Hardy.

Qui était l’adversaire préféré de Jeff Hardy à la WWE de tous les temps?

«Dieu repose son âme. Il me manque énormément, ça devrait être Umaga », a déclaré Hardy. «Il était l’un de mes concurrents préférés avec qui être sur le ring. Nous avons eu une grande querelle et il me manque tous les jours. »

Maintenant que Matt Hardy n’est plus à la WWE, avec qui Jeff semble-t-il faire équipe dans un proche avenir, si quelqu’un vous vient à l’esprit?

“Sans hésitation, il faudrait que ce soit R-Truth”, a déclaré Hardy. “Nous sommes sur la scène musicale, et je pense que nous nous complimenterions très bien.”

Bien qu’il n’ait jamais lutté pour la marque NXT. Si Jeff Hardy devait lutter dans NXT, à qui voudrait-il faire face et pourquoi?

“Si je devais lutter contre quelqu’un de NXT, ce devrait être Roderick Strong”, a déclaré Hardy. “J’ai eu le plaisir de rencontrer ce type. Nous ne sommes jamais allés en face à face, donc je pense que ce serait bien. »

Source: WrestlingINC