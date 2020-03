Jeff Hardy ramène son thème «No More Words»

WWE

Alors que le monde de la lutte est actuellement en chute libre en raison de

le chaos en cours à travers le monde, il y a au moins une lueur de bonnes nouvelles pour

Les fans de Jeff Hardy.

Apparaissant sur The Bump de la WWE plus tôt dans la journée, le Charismatic

Enigma a révélé qu’il ramènerait l’entrée No More Words préférée de ses fans

chanson.

Hardy a longtemps parlé de la façon dont il voulait utiliser ce

thème une fois de plus, et maintenant il semble avoir reçu le feu vert des responsables de la WWE

pour revenir à la chanson qu’il a commencé à utiliser en 2008 – une chanson que beaucoup

associer avec le temps de Jeff en tant que champion de la WWE.

Une pure conjecture ici, mais l’une des raisons pour lesquelles la WWE a peut-être laissé

et a permis à Hardy de recommencer à utiliser No More Words pourrait être à la

récent départ de la WWE – et débuts ultérieurs pour AEW! – de Matt Hardy.

On pourrait dire que Jeff continue d’utiliser le classique

Le thème de Hardy Boyz évoquerait peut-être les souvenirs du public de Jeff et Matt

faire équipe. Et étant donné à quel point la WWE peut être petite, ils veulent probablement que nous

oublier que Matt Hardy existe même en ce moment.

Autres commentaires notables de Jeff lors de son apparition sur

The Bump l’a vu discuter de vouloir se quereller avec Roman Reigns et ‘The Fiend’ Bray

Wyatt, et comment il promet que nous verrons une toute nouvelle version de Jeff Hardy

ici en 2020.

Après une interruption prolongée en raison de blessures et de problèmes juridiques, Hardy a fait son retour tant attendu au SmackDown la semaine dernière

montrer, battant le baron Corbin dans le processus.

Bien sûr, le paysage de la WWE est complètement en l’air à

à ce moment précis, les plans de l’entreprise étant obligés de changer quotidiennement – alors qui sait quand exactement nous verrons Jeff Hardy se diriger vers No More Words une fois de plus.