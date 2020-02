AEW a annoncé qu’elle tiendra les pesées du match Jon Moxley contre Chris Jericho à AEW Revolution lors de la diffusion de Dynamite la semaine prochaine.

De plus, les meilleurs amis affronteront The Butcher & The Blade la semaine prochaine sur Dynamite. PAC contre Kenny Omega dans un match Iron Man de 30 minutes aura également lieu.