Jerry Lawler adresse le commentaire “Ramen Noodle Moonsault” de WWE Raw

WWE.com

Jerry ‘The King’ Lawler a courtisé la controverse avec une remarque faite en commentant Akira Tozawa contre Austin Theory dans l’épisode du 13 avril de WWE Raw, faisant référence à la marque de fabrique de Tozawa comme un “moonsault de nouilles ramen”.

L’homme de 70 ans s’était abstenu de s’exprimer sur la question jusqu’à la dernière édition de son podcast Jerry Lawler Show, au cours de laquelle il a qualifié le commentaire de produit d’un manque de chimie avec les partenaires de diffusion Byron Saxton et Tom Phillips, qui, selon Lawler, était censé l’abattre en réponse.

“ King ” a rappelé son temps de travail à SmackDown avec Mauro Ranallo, et a noté qu’il se demandait souvent si le célèbre annonceur NXT faisait des changements de nom lorsqu’il faisait référence à des techniques japonaises dont il n’avait jamais entendu parler auparavant. Il a ensuite dit que son slip Raw était un jeu à ce sujet et qu’un Michael Cole ou Jim Ross aurait répondu en disant “oh, ‘King’, tu sais mieux que ça”, mais il n’a pas la même chimie avec Phillips et encore Saxton, d’où la raison pour laquelle ils n’ont pas sonné.

Lawler a dit qu’il essayait de se faire une blague, comme s’il ne savait pas de quoi il parlait, en criant les goûts de Bobby Heenan et Jesse Ventura qui faisaient régulièrement la même chose.