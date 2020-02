Jerry Lawler affirme que Vince McMahon ne lui a jamais crié dessus pendant la diffusion

Jerry Lawler, membre du Temple de la renommée de la WWE, a récemment été invité à l’émission The Steve Austin Show pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Réputation de Vince pour avoir crié à l’équipe de diffusion pendant les émissions:

Vous savez quoi? Je peux dire en toute honnêteté, j’ai été très béni. Et je garantis qu’une personne qui vous le dira est un bon vieux JR. Je ne sais pas de quoi il s’agissait – et la personne dont vous parlez probablement est Vince – je veux dire, vous savez, Vince McMahon est à chaque émission de télévision. Et il est à l’arrière, et il a un casque d’écoute. Et Vince a une rangée de boutons devant lui.

Et il peut frapper un bouton, et il peut parler à n’importe qui. Il peut parler au directeur, il peut parler au caméraman, il peut parler à l’arbitre. Il peut parler à n’importe quel des trois annonceurs à tout moment. Il a donc une énorme contribution tout au long du spectacle. Et oui, je me suis retrouvé dans beaucoup de situations où mon partenaire aurait vraiment du mal s’il disait quelque chose qui ne plaisait pas à Vince.

Ses propres expériences avec Vince sur le casque:

Moi par contre, pendant toutes ces années Steve. C’est incroyable. Je n’ai jamais – Vince ne m’a jamais crié dessus une seule fois. Je passerais, je ne sais pas, des semaines et des semaines de spectacles où je n’ai même pas entendu Vince me dire un mot. Et nous serions de retour à la pause 15, et JR – ils coupaient nos microphones et il dit: «Est-ce qu’il vous fatigue ce soir?» Et je dis: «Je n’ai même pas eu de ses nouvelles.» Il a dit: “Oh, Jésus, il me tue!”

Comment Vince est avec lui maintenant:

Mais maintenant, vous savez, maintenant que je suis de retour là-bas la semaine dernière. Comme je l’ai dit, tout ce que Vince fera de temps en temps, c’est qu’il verra quelque chose et vous savez … si vous vous souvenez, Vince – diable, juste avant de commencer à travailler avec vous, Vince était le gars play-by-play dans tous les spectacles. Et j’ai adoré quand j’ai commencé, je travaillais avec Vince. Je faisais la couleur et Vince était le gars play-by-play. J’ai adoré travailler avec Vince.

C’était un gars formidable, play-by-play. Il l’a vraiment compris et j’ai adoré travailler avec lui. Et donc, c’est toujours dans son esprit, et quand il regarde un spectacle, il voit quelque chose. Et si c’est quelque chose qui lui vient à l’esprit qu’il dirait, il appuiera sur un bouton et il me proposera quelque chose à dire dans l’émission. Mais il ne le fait pas souvent.

