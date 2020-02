Jerry Lawler détestait être utilisé comme annonceur de la WWE

Jerry ‘King’ Lawler du Temple de la renommée de la WWE a déclaré au podcast de Steve Austin qu’il détestait absolument être utilisé comme annonceur pendant des années lorsqu’il a rejoint la société pour la première fois.

Le commentateur actuel de Raw Color a déclaré qu’il portait délibérément ses collants de catch derrière le bureau parce qu’il voulait travailler des allumettes, pas travailler comme annonceur. Vince McMahon, repérant les grognements de son employé, le fit se sentir mieux en soulignant qu’il avait trié sur le volet Lawler pour remplacer le Randy Savage sortant.

Lawler était un fan des anciens annonceurs de Memphis comme Lance Russell et Dave Brown, mais il ne s’est jamais considéré comme un annonceur classique et prétend qu’il aurait été plus heureux de lutter à plein temps lorsqu’il a rejoint la WWE en 1992.

Pour quelqu’un qui ne l’a jamais totalement aimé, Jerry est devenu l’un des meilleurs hommes de couleur de l’entreprise. Sa chimie avec McMahon, Jim Ross, Michael Cole et d’autres au fil des ans est devenue légendaire, et son style élégant est la raison pour laquelle la WWE l’utilise encore aujourd’hui en 2020.

Lorsque les fans lui demandent combien il aime annoncer, Lawler ne peut pas s’en empêcher. “Je n’ai jamais aimé ça. C’était toujours la lutte que j’aimais”, a-t-il déclaré à Austin.