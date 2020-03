Jerry Lawler discute si la WWE devrait canaliser le bruit de la foule pour les matchs d’arène vide

Jerry Lawler, membre du WWE Hall of Famer, a récemment réalisé une interview avec USA Today’s Commercial Appeal. Voici les faits saillants:

Diffuser des spectacles sans fans:

“C’est notre obstacle (maintenant). Comment vous divertissez-vous lorsque vous n’avez pas de public en direct? C’est ainsi que vous jugez si vous êtes divertissant ou non – la réponse de la foule. Quand personne n’est là, tu ne peux pas le dire. “

Truquer le bruit de la foule:

«Je suis allé dans des camps d’entraînement (de football) où les joueurs passent leurs séances d’entraînement avec de la musique forte ou du bruit de foule. Je ne pense pas que cela nuirait à quoi que ce soit s’ils ajoutaient du bruit de foule derrière les matchs. Et même l’expliquer aux fans. Cela rendra les matchs plus divertissants et facilitera les artistes eux-mêmes. »