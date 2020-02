Jerry Lawler revient sur sa querelle avec Bret Hart

Jerry «The King» Lawler du Temple de la renommée de la WWE a récemment été invité sur «The Steve Austin Show» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

S’il aimait travailler avec Hart:

Ouais, je l’ai absolument fait. Et j’ai toujours eu le sentiment qu’il ne ressentait pas la même chose… J’avais l’impression qu’il n’aimait pas travailler avec moi. Et je me sentais de cette façon, je suppose, parce que je l’ai en quelque sorte entendu à travers la vigne qui – et je pense que je l’ai déjà dit auparavant. Je pense que certaines des choses que j’ai dites sur ses parents étaient à l’époque si sensibles. Et je crois que Bret pensait que ça faisait vraiment mal aux sentiments de ses parents.

Et ce n’est que des années plus tard, nous étions au Canada une nuit et ils avaient fait sortir Bret. Et il m’a dit ce soir-là, il a dit: “Tu sais quoi?” Il a dit: “J’étais toujours un peu énervé par les trucs que tu disais sur mes parents, parce que je pensais que ça les blessait.” Et il a dit «Mais je vous jure, ma mère est venue une fois et a dit:« Je regrette vraiment que Jerry Lawler soit là parce que j’aimais quand il parlait de nous. »

Et il a dit: “Que voulez-vous dire, vous avez adoré?” Elle a dit: “Oh, oui! Nous avons adoré, moi et ton père. Parce que cela nous a fait sentir que nous faisions partie de la série. »Et il a donc dit:« J’ai eu une toute autre perspective après que ma mère m’a dit qu’elle aimait ce genre de choses.

Les coups qu’il a pris aux Harts:

Mais vous savez, le truc quand j’y repense, cependant. Les choses que j’ai dites sur ses parents étaient si personnelles. Et vous savez, Steve, c’est ce que nous recherchons toujours. Un problème personnel. Quand vous pouvez l’obtenir – parce que les fans peuvent reconnaître un problème personnel. Et quand je vais là-bas et Bret avait toute cette grande famille, tous ses frères et sœurs.

Et quand je vais là-bas et dis: «Stu et Helen Hart ont produit plus de tragédies que Shakespeare.» C’est le genre de choses. Et j’ai dit: “Vous savez, Stu a vraiment embarrassé tout le monde en demandant des secondes à la Cène” [laughs] et des trucs comme ça. Et ça, les gens pouvaient voir où ça ferait chier Bret, tu sais?

