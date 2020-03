Jerry Lawler se demande s’il pense que le coronavirus aura un impact sur WrestleMania 36

Jerry «The King» Lawler du Temple de la renommée de la WWE a demandé si la situation des coronavirus aurait un effet sur WrestleMania 36 alors que l’épidémie du virus se poursuit dans le monde entier.

Voici ce qu’il avait à dire:

“Je ne pense pas que ça va affecter WrestleMania du tout. Je n’essaie pas de minimiser cela ou quelque chose comme ça. Lorsque vous écoutez ce qui s’est passé dans le passé, c’est presque comme un cycle. Ce genre de choses se produit de temps en temps », a déclaré Lawler. “Vous ne pouvez rien y faire, si ce n’est de réagir du mieux que nous le pouvons.

«Je me souviens de tous ces autres types de virus grippaux. Nous venons d’avoir la grippe régulière chaque année qui a tué un tas de gens. Vous pouvez vous faire vacciner. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Tout le monde essaie d’être en aussi bonne santé que possible, mais c’est juste une réalité de la vie. Rappelez-vous qu’il y avait la grippe aviaire, il y avait la grippe de Hong Kong, il y avait la grippe porcine [and] il y avait le SRAS. Toutes ces choses se produisent toutes les quelques années. C’est juste une autre de ces choses que nous traverserons, et c’est comme ça que la vie est. »

H / T à Wrestling Inc