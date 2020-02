AEW a mis à jour sa carte pour Revolution après l’épisode de Dynamite de cette semaine; et semble définitif, sauf si quelque chose se produit avant cette date. L’émission a lieu samedi de Chicago, Illinois et est diffusée en direct sur PPV. Deux nouveaux matchs ont été annoncés ce soir dans PAC contre Orange Cassidy, et l’Ordre des Ténèbres (Evil Uno & Grayson) affrontant SCU.