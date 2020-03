Jeu XFL pour jouer sans fans à cause de Covid-19

XFL

Alors que l’influence continue de COVID-19 continue d’être

ressenti à travers le monde, le dernier événement à avoir été victime du Coronavirus est

le match XFL entre les Seattle Dragons et les LA Wildcats.

La XFL a confirmé que le jeu se déroulera toujours

prévu – 16h00 ce dimanche au Centurylink Field – mais qu’aucun fan ne sera

autorisé à être présent.

En plus de cette déclaration de la XFL, le Seattle

Les dragons ont déménagé pour faire leur propre annonce que tous les billets de jeu unique

les titulaires recevront un remboursement, tandis que les détenteurs d’abonnement auront la

possibilité d’un remboursement ou d’un crédit pour un futur jeu Dragons.

Bien sûr, Vince McMahon est le propriétaire de la XFL, et Vinny

Mac transpire actuellement pour savoir si WrestleMania 36 sera en mesure de

aura lieu le dimanche 5 avril.

En ce qui concerne la Vitrine annuelle des Immortels de la WWE,

Ryan Bass de CBS Tampa a rapporté plus tôt dans la journée que le maire Castor et d’autres

de hauts fonctionnaires de Tampa devraient se réunir demain pour discuter de l’annulation ou du report de certains

évènements à venir. Et vous l’avez deviné, un tel événement est WrestleMania 36.

À ce stade, WrestleMania doit encore avoir lieu, mais

les choses pourraient être très différentes à cette heure demain – surtout compte tenu de la façon dont la WWE espère en quelque sorte entasser, selon la promo de Charlotte Flair lundi soir, 90000 personnes à Tampa, en Floride, le stade Raymond James de 75000 places.