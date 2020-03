Jim Cornette blâme Braun Strowman pour ses commentaires récents

Jim Cornette a fait exploser Braun Strowman lors du dernier épisode de son podcast.

Il l’a fait après la récente interaction entre la superstar de la WWE et le lutteur AEW Evil Uno.

Tout a commencé lorsque Strowman a réagi à plusieurs pages Go Fund Me et à des campagnes en ligne créées pour aider les lutteurs sans emploi en raison d’annulations et d’apparitions à la suite de l’épidémie de Covid-19.

Uno a exhorté tout le monde à soutenir les lutteurs indépendants de toutes les manières possibles, ce qui a amené Strowman à répondre: «Ici, nous allons avec plus de quelqu’un qui paie mes factures. Si vous ne pouvez pas payer vos factures, vous devriez peut-être changer de profession. C’est pourquoi j’ai quitté l’homme fort, j’ai adoré mais je ne pouvais pas me permettre de vivre ainsi au lieu de me financer ou de patronner… »

Cornette a déclaré: «Jusqu’à il y a 7 ans, Strowman était un f-king bum. Lorsque vous êtes aussi grand et fort que Strowman, la WWE vous remarque et vous paie essentiellement pour aller à l’école. Il a été payé pour s’entraîner, a un contrat garanti et est payé qu’il lutte ou non.

“Il ne pouvait pas survivre dans le monde du catch. Il n’a jamais eu à payer sa cotisation. Il a été payé pour se former et apprendre et a obtenu un contrat garanti. »

“Je ne comprends pas pourquoi Strowman agit comme si c’était leur choix d’annuler leurs réservations”, a déclaré Cornette. «Ce n’était pas de leur faute. Pour un gars avec de l’argent garanti, je vous en prie, f – k vous, gros gros f – k! C’est une grosse tête. “

H / T à Wrestling Inc