Jim Cornette critique ouvertement AEW, Jim Ross répond

Nous pouvons tous convenir que Jim Cornette est l’une des personnalités les plus controversées de la lutte professionnelle. Tu l’aimes. Tu le détestes. “Corny” dit que c’est comme si vous l’aimez ou non. Cornette a tiré quelques coups de feu sur AEW dans un tweet publié le 26 octobre 2019.

La foule “la lutte est censée être stupide / idiote” couine comme un cochon coincé sous une porte sur Twitter juste parce que je dis la vérité à propos de leur darlins. La moitié de la liste @AEWrestling ne semble pas pouvoir fouetter la crème avec une tronçonneuse, ce n’est pas ma faute.

– Jim Cornette (@TheJimCornette) 26 octobre 2019

Jim Ross a répondu aux remarques de Cornette sur “Grilling JR” avec le co-animateur Conrad Thompson. Ross a répondu par ce qui suit.

“Nous sommes toujours amis”, a déclaré Ross, “nous ne nous sommes jamais entendus sur toutes sortes de choses parce que c’est le genre de gars qui a rarement un moment compromettant. Il est très déterminé dans ses voies, il sait ce qu’il aime. Il sait comment la lutte à son avis devrait être positionnée, et je ne suis pas en désaccord avec cela, c’est juste que parfois le message devient un peu grossier et trop généralisé. Nous savons ce que nous avons, nous savons ce dont nous avons besoin. Je pense que Corny souligne essentiellement l’évidence. Il ne fournit aucune information que j’ai vue qui soit nouvelle et révolutionnaire. C’est la même chose que beaucoup d’entre nous disent dans les coulisses. Il y a des choses que nous devons faire, mais regardez, ces enfants travaillent leur cul, Conrad, et ils ne sont pas tous des géants. “

Sources: WrestlingINC, Grillin JR