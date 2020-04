Jim Cornette dépose une marque pour son nom

NWA

Jim Cornette a déposé une marque sur son nom pour une utilisation dans la lutte professionnelle.

Voici la description officielle utilisée telle que définie par le United States Patent and Trademark Office (h / t Wrestling Headlines): –

“IC 041. US 100 101 107. G&S: Services de divertissement, à savoir fourniture d’expositions, de spectacles et de spectacles professionnels de lutte et de sport par un gestionnaire professionnel, un promoteur, un lutteur et un animateur, diffusés en direct et sur toutes les formes de médias audiovisuels, y compris la télévision et la radio, et via Internet ou des services commerciaux en ligne; Fourniture d’actualités, de divertissements et d’informations sur la lutte et le sport via un réseau informatique mondial; Fourniture d’un site Web dans les domaines de la lutte et des nouvelles sportives, du divertissement et de l’information; Fourniture de services de fan club et de fan club, à savoir organisation et mise en scène d’événements de divertissement et fourniture d’informations aux membres du fan club; Fourniture de newsletters, revues, blogs et podcasts en ligne dans les domaines de la lutte et des actualités sportives, du divertissement et de l’information. PREMIÈRE UTILISATION: 19780101. PREMIÈRE UTILISATION DANS LE COMMERCE: 19780101 ”

Il est noté dans le dossier que Cornette, de son vrai nom James Mark Cornette, a utilisé son nom comme interprète pour la première fois le 1er janvier 1978.

Le dernier concert de lutte télévisé de Cornette était avec la NWA, pour qui il était un commentateur couleur au milieu d’un scandale de racisme en 2019.