Jim Cornette dépose une marque pour son nom – Détails

Le 9 avril, Jim Cornette a déposé une marque pour son propre nom. La marque est pour,

“G&S: Services de divertissement, à savoir fourniture d’expositions, de spectacles et de spectacles professionnels de lutte et de sport par un gestionnaire professionnel, un promoteur, un lutteur et un artiste, diffusés en direct et sur toutes les formes de médias de diffusion, y compris la télévision et la radio, et via le services Internet ou commerciaux en ligne; Fourniture d’actualités, de divertissements et d’informations sur la lutte et le sport via un réseau informatique mondial; Fourniture d’un site Web dans les domaines de la lutte et des nouvelles sportives, du divertissement et de l’information; Fourniture de services de fan club et de fan club, à savoir organisation et mise en scène d’événements de divertissement et fourniture d’informations aux membres du fan club; Fourniture de newsletters, revues, blogs et podcasts en ligne dans les domaines de la lutte et des actualités sportives, du divertissement et de l’information. PREMIÈRE UTILISATION: 19780101. PREMIÈRE UTILISATION DANS LE COMMERCE: 19780101 ”

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Cornette a poursuivi G-Raver, The Indy Connection, William Molnar (propriétaire des TIC) et Shopify après avoir fait ses débuts un t-shirt sur lequel il ressemblait à un coup de couteau. Le t-shirt disait: “F ** k Jim Cornette”.