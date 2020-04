Jim Cornette partage sa réaction au décès de Howard Finkel

Dans le dernier épisode de l’expérience Jim Cornette, Cornette a partagé sa réaction au décès du légendaire Howard Finkel. Voici les faits saillants:

Décès de Finkel:

«Probablement l’employé le plus populaire et le plus apprécié de la WWF au cours des 40 dernières années. Je ne sais pas si quelqu’un s’est fâché contre Howard Finkel ou a eu quelque chose de mauvais à dire à son sujet. Ils le kidnappaient et le côtelaient. Mais vous savez – je suis verklempt maintenant, quel était le mot préféré de Howard, non? C’est comme ça que j’ai appris, verklempt… mais Fink était l’employé le plus dévoué de leur vie. Parfois, ils ne le traitaient pas de cette façon. Je sais que les gens disent: «Eh bien, vous bousculez les gens dans la lutte si vous les aimez. Je pense qu’ils sont parfois allés trop loin avec, vous savez, le déshabiller à la télévision jusqu’à ses sous-vêtements ou autre chose. »

Dévouement de Finkel à la WWE:

«Il était toujours gai. Il a été le premier à arriver au bureau le matin. Il ferait ce que nous appelions le rapport Finkel, où chaque matin, à l’époque, où il n’y avait vraiment pas d’Internet à proprement parler et où il y avait beaucoup de hotlines, et bien sûr les newsletters. Fink y arriverait dès le matin et il écouterait toutes les hotlines, ou il passerait en revue toutes les newsletters. Et puis, lorsque les sites Web ont commencé à devenir une chose, il devait les parcourir tous. Et il tapait – et mon Dieu, il devait être capable de taper comme le vent. Je ne sais pas, il était 7 heures du matin, je n’étais jamais à Titan Towers à 7 heures du matin. Mais il a tapé ces longs rapports Finkel résumant tout ce qu’il pensait que Vince ou le personnel créatif, ou le bureau des relations avec les talents devait être au courant. Et c’était au point où il était si fiable, que si un jour d’écriture, quand moi et Bruce étions chez Vince. Et il serait 9h30, quart à 10 et le rapport Finkel ne serait pas encore sorti. Vince demandait en fait: «Avez-vous vu le rapport Finkel, mon pote?» Et il n’était presque jamais tard, c’est pourquoi c’était un problème, car il l’aurait au moment où tout le monde arriverait au bureau avant 9h00 ou , même Vince à 8h00 ou 8h30 ou autre, il aurait ce truc prêt. “

H / t à 411mania.com pour la transcription.