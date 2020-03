Jim Cornette réagit à la prétention de Jake Roberts selon laquelle Bret Hart et Shawn Michaels étaient les pires champions de la WWE

Lors de la dernière édition de son podcast «Cornette’s Drive-Thru», Jim Cornette a commenté Jake Roberts en disant que Bret Hart et Shawn Michaels étaient les pires champions de la WWE de tous les temps. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur sa réaction immédiate aux commentaires de Roberts: “Bon dieu. Eh bien, je comprends que Jake n’aime pas Shawn, car ce serait un grand club dont il ferait partie. Mais je me demande d’où vient la chaleur avec Bret. Quand vous dites que c’est comme ça, il est évidemment en colère contre eux deux. »

Sur le parcours principal de Michaels et Hart: «Je veux dire, nous savons ce qu’est l’histoire. Shawn était le meilleur interprète en ce qui concerne la performance des f ** king 90, il était juste une piqûre à traiter et un trou ** complet et toujours bourré ou ayant un problème. Il était égoïste et ne voulait mettre personne d’autre à part les membres de son petit club de cabane dans les arbres appelé le Kliq. Bret était un meilleur travailleur technique que Shawn, mais pas aussi flamboyant avec tous les mouvements. Mais il l’aimait de cette façon parce qu’il convenait à sa personnalité parce qu’il était plus sérieux. Mais il était toujours sérieux au sujet des affaires de lutte – dans certains cas trop sérieux au sujet de lui-même – mais toujours sérieux au sujet des affaires de lutte. Et Bret – vous savez, la pensée peut être que Shawn et Bret n’ont pas attiré la foule dans les années 90 que Hogan a fait dans les années 80 parce que la lutte était chaude dans les années 80. Ce qui, sans faute de la lutte, la mauvaise gestion de TBS et Vince – le procès de stéroïdes et juste craquer dans la première moitié des années 90, s ** t était en panne. “

Sur d’autres personnes qui ont des revendications plus fortes en tant que pire champion du monde: “Mais Jake n’a pas dit que Diesel, Kevin Nash, était le pire champion de la WWF de tous les temps? Parce qu’il était vraiment, en termes de box-office, le pire WWF, dessinant le champion WWF de tous les temps. Et il a eu les pires matchs. Et Jake lui-même a vu l’Ultimate Warrior. Il était là pour Warrior. Et Warrior a peut-être attiré de l’argent, mais il était épouvantable dans toutes les facettes de la lutte du roi. »

Sur les talents de Hart et Michaels par rapport à Roberts: “Soyons honnêtes à nouveau. Ni Shawn ni Bret ne pouvaient faire de promo comme Jake à son époque. Et Jake était psychologiquement égal à Bret en tant que travailleur et probablement en avance sur Shawn, sur le plan psychologique parce que le s ** t de Jake aurait plus de sens. Mais en tant qu’athlète et dans le ring, Shawn et Bret pourraient avoir de meilleurs matchs athlétiques que Jake dans leur sommeil. »

Sur Roberts ne devenant jamais champion: «Et Jake n’a jamais non plus couru avec la ceinture. Pas parce qu’il n’était pas fini à l’époque, mais probablement, surtout parce que – outre le fait que sa canne à son apogée sous Hogan et qu’ils n’allaient pas prendre la ceinture de Hogan. Il peut être fou parce qu’il peut dire “Ils ont fait confiance à Shawn Micheals avec sa putain de ceinture et ils ne m’ont pas fait confiance par ** ** A quel point étais-je mauvais? “”

Sur l’affirmation de Roberts selon laquelle Hart et Michaels étaient trop petits pour être des champions crédibles: «Eh bien, plus gros – Bret aurait probablement pu virer la merde de Jake à n’importe quel moment de sa vie de f ** king à moins que Jake n’ait mis la main sur un égaliseur. Donc ça ne tient pas la route. Et je suis d’accord dans une certaine mesure sur la taille. Je veux dire, regardez Marco Stunted Growth, c’est juste ridicule. Vous devez ressembler à un athlète et vous devez avoir l’air de pouvoir fouetter quelqu’un. Et avouons-le, malheureusement pour lui-même, Shawn Michaels ne pouvait pas fouetter qui que ce soit dans un vrai combat, comme le prouvait chaque combat dans lequel il s’était engagé avec tout le monde dans l’entreprise. Mais au moins, il avait six pieds de haut et il était environ f ** king deux – ou vous pourriez l’annoncer à 215 ou 220. C’était acceptable, surtout compte tenu des challengers ou des adversaires qu’il avait à l’époque. Jake n’a jamais été aussi impressionnant physiquement. Il est la grande cause de la taille f ** king de son père. Donc c’est – si je pouvais même dire que Shawn Michaels était un grand travailleur à sa manière tout autour, reconnaissant qu’il était toujours un con de merde, alors certainement Jake le peut à moins qu’il ne le fasse. Quand tu dis quelque chose comme ça. J’adorerais dire que Shawn Michaels était le s ** ts. Mais je ne peux pas, parce que tout le monde saurait que j’étais une gaffe si je disais ça. Je mentirais. Et Bret était f ** king très f ** king bon. Très f ** king bon, mieux dans le ring que Jake. Peut-être pas tirer le meilleur parti du moins, mais Jake a également reçu l’aide d’un serpent f ** king de 15 pieds. Il faut donc que ce soit personnel, car vous ne diriez pas cela autrement. Regardez les autres personnes qui détiennent cette ceinture depuis lors, pour f ** k. The Miz, The Miz était un f ** roi champion! Tu vas frapper Bret Hart et Shawn Micheals? Ils ont mis la ceinture sur Miz!

(h / t – 411 Lutte)