Jim Duggan fait le point sur la santé

Jim Duggan, membre du Temple de la renommée de la WWE, a expliqué dans une interview à Wrestling Inc comment était sa santé après avoir fait face à des problèmes cardiaques fin 2018. Voici ce qu’il avait à dire:

«Je vais très bien mais j’ai eu quelques problèmes de santé l’année dernière. J’ai écouté mon médecin et j’ai perdu environ 40 livres et je vais beaucoup mieux. Je viens d’avoir 66 ans et je plaisante en disant que Flair et Hogan m’appellent toujours “gamin”. Jake [Roberts] dit qu’il est plus jeune mais je veux voir un certificat de naissance. De temps en temps, je vais frapper le ring avec un 2 × 4. Je plaisante en disant que cela fonctionne aussi bien que toujours. J’aime toujours faire les indies parce que ce sont les enfants qui aiment vraiment la lutte. Ils ont des emplois réguliers mais aiment toujours beaucoup la lutte. Ils savent que les chances de gagner sont de un million contre un, mais c’est quand même génial de sortir et de voir ces enfants là-bas et de faire partie de leur émission. »