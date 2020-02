Jim Ross commente la décision de la WCW de pousser Lex Luger et Ric Flair à ne pas passer le flambeau

Au cours de la dernière édition de son podcast “Grilling JR”, le WWE Hall of Famer et commentateur d’AEW Jim Ross a commenté la décision de la WCW de pousser Lex Luger, Ric Flair ne voulant pas passer le flambeau, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants du podcast ci-dessous:

Sur la décision d’aller avec Luger après la blessure de Sting: «Je pense que nous avons choisi la solution de facilité, la solution de facilité, et nous sommes allés automatiquement avec Luger, car Lex avait ce look magnifique, aussi bon que quiconque dans le domaine de la lutte avant ou après selon de nombreuses personnes, mais il ne l’a pas fait avoir une grande chimie avec Naitch, et Naitch pourrait avoir un grand match, Conrad, avec vous et moi, je n’ai jamais senti qu’ils ont cliqué pour une raison quelconque. “

Sur combien WCW voulant faire de Lex Luger leur meilleur gars avait à voir avec Luger ayant un look similaire à Hulk Hogan et The Ultimate Warrior: “Beaucoup. Une tonne à voir avec ça, car encore une fois, beaucoup de décideurs supérieurs en dehors du comité de réservation, ils ne connaissaient qu’un seul type de lutte, et c’était WWE, WWF à l’époque. Donc je pense que ça avait tout à voir avec ça, et Luger avait un look magique, il avait un gros look d’argent, ses 8×10 étaient du matériel de championnat du monde. »

Sur Flair n’étant pas prêt à passer le flambeau: “Je pense juste que nous n’étions tout simplement pas préparés et ensuite personne n’a voulu chercher une autre issue, et je ne sais pas, je pense que Ric était frustré, il était frustré, passant le flambeau quand vous ne pensez pas que vous ‘être prêt à passer le flambeau est un problème, mais devoir passer le flambeau à quelqu’un d’autre, ou potentiellement à quelqu’un d’autre, et Luger en particulier, pourrait ne pas avoir été la tasse de thé de Ric, ce serait une meilleure question pour lui de répondre. Mais ce n’était tout simplement pas bon, cela allait de pair avec le chaos, l’indécision, la vacillation. La plupart du temps, un talent fait partie d’un comité de réservation ou d’un processus créatif, il n’y a pas de fin heureuse. Il m’est difficile de croire, avec tout le talent que nous avions sur cette liste, que quelqu’un ne pouvait pas être sérieusement considéré comme un grand adversaire pour Ric, autre que Lex. “

