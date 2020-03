Jim Ross commente que WrestleMania 36 pourrait être annulé, et plus

Lors de la dernière édition de son podcast “Grilling JR”, le WWE Hall of Famer et commentateur d’AEW Jim Ross a commenté la possibilité d’annuler WrestleMania 36, ​​et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

S’il pense que WrestleMania 36 sera annulé: “Je ne pense pas que cela se produira. Ce serait un choc, ce serait une perte énorme non seulement pour la WWE financièrement, mais aussi pour les fans qui envisagent de participer et de faire partie d’une excursion annuelle, ou de leur premier WrestleMania ou autre. WrestleMania est un événement majeur. “

Sur l’impact de l’annulation de WrestleMania: «Et c’est un événement majeur du point de vue de nombreuses autres sociétés qui utilisent WrestleMania comme source de création de nouveaux revenus. Cela pourrait être préjudiciable à de nombreuses entreprises, mais connaissant le mantra de la lutte comme moi, je ne pense pas qu’il sera annulé. J’ai entendu dire que les billets ne se déplaçaient pas bien pour RAW et Smackdown et d’autres événements, mais WrestleMania lui-même se vend bien. Je n’ai pas entendu les dernières nouvelles, tout ça c’est une rumeur et vos belles insinuations, mais je ne pense pas que ce sera annulé, mais vous savez, nous voyons des choses importantes. “

Sur la façon dont la participation pourrait être effectuée: “Donc, je ne pense pas que cela va annuler, Conrad, mais je pense que les discussions en cours sur ce virus affecteront la participation à certains événements pour tous ceux qui viennent à Tampa et à St. Pete.”