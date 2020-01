Jim Ross commente RVD se chauffer dans les coulisses de ce qu’il a dit à Vince McMahon

Lors de la dernière édition de son podcast “Grilling JR”, le Jim Hall of Famer de la WWE, Jim Ross, a commenté que Rob Van Dam se chauffait dans les coulisses parce qu’il avait dit à Vince McMahon en 2005 qu’il ne voulait pas aller en Irak pour la spéciale Hommage aux troupes. Vous pouvez consulter quelques faits saillants du podcast ci-dessous:

Sur la façon dont Laurinaitis aurait dû protéger la RVD plutôt que de dire à la RVD d’aller dire à Vince lui-même: «Tout d’abord, les managers doivent protéger leurs talents, surtout, vous n’en jetez pas un dans la poêle à chien avec un gars comme Vince qui est très patriotique et ne regardera pas cette décision de ne pas aller favorablement sous aucun éclairage. C’est un sacré perdant dès le départ, ce processus. “

S’il y avait de la chaleur sur RVD pour cela: “Bien sûr. Bien sûr qu’il y en avait. Vince l’a considéré comme un acte non patriotique, plus ou moins. Et regardez, j’admire, et j’ai toujours, le patriotisme de Vince McMahon, et les États-Unis devraient l’aimer parce qu’il paie une merde d’impôts, et je sais qu’il est légitime au sujet de son amour pour le Dr Martin Luther King, amen à cela. Mais vous savez, parfois, vous pouvez aller trop loin. Voici l’affaire. Voici comment j’aurais abordé cela. Vince, il ne veut pas y aller, il n’est pas à l’aise, je ne dois lui donner aucune raison à moins que Vince ne me le demande. C’est tout ce qu’il avait besoin de savoir, il ne veut pas y aller. Et donc nous pouvons le forcer à partir, ou il pourrait violer son contrat, puis tout d’un coup, qui gagne dans ce concours de pisse? Personne. Nous avons une liste remplie de gens talentueux, populaires et ayant une identité de nom, que ces soldats seront reconnaissants de voir. Ce n’est pas un spectacle de Rob Van Dam. Il n’est pas l’ensemble de F’N lors de ce voyage. Donc, Tribute to the Troops est une affaire unique, c’est un casting d’ensemble, donc il y a beaucoup de talents qui auraient pu disparaître sans faire ce gros problème et sans que Rob aille parler à Vince. Je n’ai tout simplement pas compris cette logique. Et peut-être que Laurinaitis avait une bonne raison, ce pourrait être l’une de ses premières. »

Si RVD s’est jamais rétabli pour ne pas vouloir aller en Irak: «Je ne sais pas si Rob a jamais surmonté tout ça. Je me trompe peut-être ou je réagis de manière excessive. Mais je ne pense pas qu’il se soit jamais remis de cet accord. C’était vraiment simple, mec. Il était fatigué, il était en panne, il travaillait un style très physique et exigeant, je n’aurais eu aucun problème à dire, OK, vous n’êtes pas réservé, et je vais demander à quelqu’un d’autre de partir, parce que beaucoup de gens Voulu aller. Vous pensez que la majorité des talents voulaient aller à Tribute to the Troops? Es-tu fou? Ils ont adoré quand ils sont arrivés, ils ont adoré le battage médiatique, ils ont adoré quand ils sont revenus et ont pu être dans les forfaits vidéo, mais ils n’ont sûrement pas aimé le voyage en cargo de l’armée ou quoi que ce soit . Il y avait beaucoup de gars qui ne voulaient pas y aller, mais ils n’avaient pas les cajones comme RVD pour parler de son esprit. Je n’étais pas là dans ce mix, j’étais à l’émission évidemment, mais je pensais que tant que Rob entrerait pour converser et non confronter, son argument serait fait et entendu, s’il entre pour confronter et exiger, c’est ne va pas travailler, personne ne gagne maintenant. Merci d’être venu.”