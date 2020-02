Jim Ross détaille la finale du Royal Rumble 2005

Jim Ross, membre du WWE Hall of Famer, a récemment consulté son podcast «Grilling JR» pour parler du Royal Rumble 2005.

Voici les faits saillants:

La fin entière étant un scénario prévu:

Non, non, bien sûr que non. Ce n’était pas le cas. Mais voici le truc. Les arbitres reçoivent leurs instructions à l’oreille. Ce n’était donc pas comme si c’était une arrivée, que tous étaient d’accord pour utiliser la télépathie pour avoir cette arrivée pour lever la main et tout. Les arbitres Smackdown allaient lever la main de Cena, et l’arbitre Raw allait lever la main de Batista. Et puis voici Vince à la fin – parce qu’il n’y avait nulle part où les participants que je venais de nommer pouvaient aller.

Ils ne pouvaient pas faire la finale, la finale. Et bien sûr, vous avez un gars de Smackdown et un gars de Raw, donc vous ne pouvez pas dire “Eh bien, les directeurs généraux auraient dû se réunir.” Cela aurait été un concours de pisse qui ne serait allé nulle part. Parce que Teddy Long va voter pour Batista ou vice versa. Long était un gars Smackdown et Eric [Bischoff] était un gars brut. Donc, le seul gars qui pouvait régler ce différend était le juge Judy. Juge Judy McMahon.

Vince déchire son quad:

Et il vient se promener là-bas comme Conor McGregor essaie d’imiter Vince, ce qui, je pense, est hilarant. Et quelque part en cours de route alors qu’il montait sur le ring, tout – la physique était en place, malheureusement pour le président… C’est inconfortable à regarder. [It was] dérangeant de regarder en arrière pour moi, parce que j’avais cette superbe vue juste là au bord du ring.

Pour les gens qui ne le savent pas, le muscle de la cuisse s’appelle le quadracep fomoris. Ce qui signifie – c’est latin, cela signifie «muscle de la cuisse à quatre têtes». Et chaque fois qu’un joueur de balle obtient un quad déchiré, c’est sans aucun doute une menace pour sa carrière. Alors le muscle de la cuisse à quatre têtes enroula sa jambe. Il devait souffrir énormément.

Si Vince était trop zélé en essayant de se glisser dans le ring:

Je ne pense pas qu’il soit trop zélé. Parce qu’au fur et à mesure que l’histoire se déroule et que vous faites un flux en direct, vous devez appeler un audible. C’était le seul appel que nous ayons eu. Ceci est la fin d’un PPV majeur, majeur nous menant à WrestleMania. Il devait y avoir une certaine finalité. Et la seule personne qui pouvait statuer et juger du caractère définitif était le président. C’était M. McMahon. Je pense juste que c’était une chose bizarre, mec. Parce que voici l’affaire. Il a déchiré l’autre en traversant le rideau!

Réaction de Vince à ses blessures dans les coulisses:

J’ai traversé le rideau, sans savoir qu’il avait déchiré l’autre. Nous avons fait notre battage médiatique en quittant les ondes, et «WrestleMania, Batista, The Animal, blah blah blah», et tout ça. Essayer de vendre et de sensibiliser comme toujours. Je n’ai donc aucune idée, vous savez. Je pensais juste – Tazz et moi avons fait notre premier appel ensemble dans cette arène. Tout semblait aller bien, à part que je ne savais pas ce qui n’allait pas avec Vince pour être sûr.

Mais nous avons fini, nous avons fait notre travail. Nous avons levé la main du gars que nous voulions que sa main soit levée. Je marche à travers le rideau en traversant la zone des gorilles, et là Vince est assis au rez-de-chaussée. Et quelqu’un a dit: “Il a déchiré l’autre.” J’ai dit: “QUOI?!?” “Oui, il a déchiré l’autre.” Alors je vais vers lui, et il dit: “Bon sang JR, ne le fais pas ne dis rien! »Je lui donnais un peu d’empathie.

Il a dit: “Prends juste soin de ces putains de garçons.” “Très bien, vous avez compris, chef.” “Et faites sortir tout le monde d’ici!” C’était un traumatisme, un stress – je suis sûr que son putain de niveau d’anxiété était en hausse [through] Le toit. Pourquoi ne serait-ce pas? C’était donc une sacrée expérience.

