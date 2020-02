Jim Ross discute d’un drame dans les coulisses entre Chris Benoit et Kevin Sullivan devenant public

Jim Ross, membre du Temple de la renommée de la WWE, a profité de son podcast «Grilling JR» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Pourquoi la WWE ne voulait pas faire entrer Shane Douglas dans le cadre du Radicalz:

Je pense que Vince avait juste un mauvais goût dans la bouche sur la façon dont cela était géré. Ce n’était certainement pas la faute de Shane Douglas. Il n’a pas eu une course très propice en 1995, aurait pu avoir. Pour une raison quelconque, certains dans les vestiaires l’ont en quelque sorte gelé, à mon avis. Son mandat auparavant n’a pas résonné positivement avec le vieil homme, et il n’était donc pas sur notre liste.

Je ne dis pas que nous ne l’aurions pas embauché si la situation avait été un peu différente, mais ce n’était pas le cas. Et avoir quatre gars dedans, les quatre gars que nous avons eu, nous en étions vraiment contents et Shane n’a jamais été un sujet d’importance. C’était un sujet, je reprends ça, mais ce n’était pas un sujet sérieux. C’était donc l’affaire là-bas. Nous y étions déjà allés, et Vince a dit que je ne recommencerais pas.

Problèmes entre Chris Benoit, Nancy et Kevin Sullivan devenant publics à la WCW:

Je pensais que leur vie privée était devenue trop publique, et c’est devenu un angle, c’est devenu un scénario, comme si nous étions obligés de partager notre vie personnelle, et cela devrait être volontaire. Il ne faut pas en faire un scénario. Mon histoire concernant la situation que j’ai eue en 1990 avec la grossesse non désirée était une histoire que je voulais raconter pour me débarrasser de ma poitrine et partager que nous pouvons tous faire des erreurs.

Je ne suis pas fier de ces moments, à aucun degré d’imagination, mais c’est moi qui ai fait du bénévolat auprès de notre public qui écoute en ce moment, juste une autre étape du voyage. J’avais envie de faire ça, la dissolution du mariage, l’adultère, toutes ces autres choses, était tout simplement inutile. Nous devions être plus créatifs et devions-nous y aller. Je n’étais donc pas vraiment sûr de ce qui était vrai dans tout ce marché et de ce qui ne l’était pas. Mais en tout état de cause, cela m’a mis mal à l’aise.

