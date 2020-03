Jim Ross dit que le guerrier ultime n’était pas une bonne personne, n’a pas respecté l’entreprise

Jim Ross a discuté de ses réflexions sur l’Ultimate Warrior et ce que c’était que de faire affaire avec lui lors de la dernière édition de Grilling JR. Voici les faits saillants:

Traiter avec le guerrier ultime:

«Je pense qu’il a été une énorme douleur dans le cul dès le premier jour. Et encore une fois: “Eh bien, JR parle mal des morts.” Eh bien, écoutez, Conrad m’a posé une question, nous parlons d’un voyage ici et le Guerrier joue un rôle dans ce voyage dans une certaine mesure. Il avait un ego massif, sachant qu’il n’était pas hautement qualifié, sachant que son argument de vente numéro un était son physique et son charisme qui étaient en grande partie créés par la musique et les lumières et le pyro et des choses de cette nature, et il n’était pas un bon personne à mon avis, c’est mon opinion. “

Le procès qu’il a intenté contre la WWE:

“Ce n’était pas un bon gars. Chaque fois qu’il y avait un procès avec lui, j’ai toujours encouragé les autres gars, parce que je pensais juste qu’il cherchait un jour de paie et c’était aussi simple que cela, et avait peu ou pas de respect pour notre entreprise. »

