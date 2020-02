Jim Ross parle de la chimie des commentaires d’AEW, croyant en lui-même, en savoir plus

Le commentateur du WWE Hall Of Famer et All Elite Wrestling (AEW) Jim Ross a récemment été interviewé par Wrestle Zone pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

L’équipe de commentateurs d’AEW:

Notre équipe de diffusion continue de se rassembler. J’adore ce que Tony et Excalibur apportent à la table. J’adore travailler avec eux, ce sont de bons gars. Surtout j’aime être avec eux et vous ne pouvez pas toujours le dire, donc je suis très béni à cet égard, mais nous avons beaucoup de travail à faire pour être aussi bons que nous devons l’être et je ne sais pas si ce processus s’arrête vraiment. Ce n’est pas pour moi. Je ne sais pas si c’est mon ego ou mes insécurités en tant qu’artiste, mais je n’ai jamais eu l’impression d’appeler le meilleur spectacle et je crois toujours que mon meilleur travail est encore à venir.

Critique des fans:

Vous y faites face, vous apprenez à y faire face parce que pour chaque ou deux idiots, il y a mille fans merveilleux qui ont suivi ma carrière, ils croient en moi et leur confiance et leur confiance m’ont aidé à traverser des périodes très difficiles les dernières années.

Lire aussi: Jim Ross révèle s’il pense que la XFL réussira