Jim Ross parle de la réaction de Vince McMahon à l’échec de la XFL originale

Jim Ross a parlé de la prochaine relance de la XFL et de la façon dont Vince McMahon a réagi à l’échec de la première XFL sur le dernier Grilling JR.

«J’ai eu la première rencontre avec Vince après la XFL. J’étais sur son calendrier, c’était peut-être l’un de nos rendez-vous habituels. Et j’ai parlé avec [McMahon’s personal assistant] Beth Zazza, «Le patron va-t-il vouloir se rencontrer aujourd’hui?» Elle a dit: «Oh ouais, ouais. Il va bien. »Il vient de perdre 50 millions de dollars, je pense que c’était quelque chose comme ça. Une somme d’argent ridicule que je serais sorti sur un rebord [over]. J’ai dit essentiellement la même chose. «Qu’aurions-nous pu faire différemment?» Il a dit: «Ce n’est pas une fichue chose, JR. De la façon dont cela a été présenté, nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions, mais je ne changerais rien. »Et il a perdu beaucoup d’argent, mais il a dit:« C’était un risque calculé. Et je recommencerais. Parce que je crois au concept. »

«Alors nous voici tous, toutes ces années plus tard, avec le même rêve qu’il a fait, il croit au concept. Mais il l’a fait d’une manière complètement différente. Il a fait appel à de vrais footballeurs pour diriger la XFL. Nous verrons à quel point le jeu est bon. La qualité du football sera meilleure. Je n’ai pas lu tous les changements de règles et les amendements aux règles. Tant qu’ils ne deviennent pas trop hokey, je suis d’accord avec ça. Mais s’ils s’éloignent trop du football de base, ça ne m’intéresse pas. Je ne pense pas que ça va arriver. “

H / t à 411mania.com pour la transcription.