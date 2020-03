Jim Ross parle de sa relation avec CM Punk et des problèmes initiaux avec Ken Anderson

Jim Ross, membre du Temple de la renommée de la WWE, a évoqué sa propre relation avec CM Punk ainsi que celle de Ken «Mr. Kennedy »Anderson sur un récent épisode de son podcast. Voici les faits saillants:

Sa propre relation avec Punk:

«Je n’ai jamais eu de mot croisé avec lui. Jamais. Je l’ai toujours respecté, je le fais toujours. Et c’est à nouveau une question Conrad, c’est comme la vie. C’est comme vous et votre société de prêts hypothécaires. Vous ne pouvez pas fermer d’hypothèques si vous ne pouvez pas communiquer. Si votre équipe ne peut pas communiquer, Conrad et sa famille sont foutus. Ils doivent être capables de communiquer, et j’ai toujours eu l’impression que je pouvais écouter un gars assez longtemps pour ressentir ses bonnes et ses mauvaises choses, ses goûts et ses pas, que je pouvais communiquer avec lui. Et c’est ce que j’ai fait avec Phil. “

Problèmes initiaux de Punk avec Kennedy:

«Il est franc, a exprimé son opinion. Il avait des convictions très fortes sur ce que devrait être la lutte professionnelle, et cela ne le dérangeait pas de le partager même si cela pouvait être une opinion contraire à l’establishment. Ce n’était pas son problème. Il allait respecter ses principes, respecter ses convictions et partager cela avec quiconque écouterait. Et je pense qu’il a attiré l’attention de Kennedy. Parce qu’avouons-le. À cette époque, CM Punk était beaucoup plus avancé que M. Kennedy. Loin au-dessus. Mais alors, juste pour le motiver, Punk était probablement en train de motiver Kennedy, comme je le vois. Et ça a marché! Alors, ils finissent par devenir amis et maintenant, Punk et Kennedy pourraient partager des informations sur un niveau positif par respect, par opposition à, «Rassemblons-nous.» »

