Jim Ross partage un message texte à Vince McMahon après WrestleMania 36

L’annonceur d’AEW et le membre du Temple de la renommée de la WWE, Jim Ross, ont discuté lors d’une conversation avec Jeffrey Harris pour le podcast d’entrevues de lutte 411 sur ce que sa relation avec Vince McMahon est aujourd’hui.

Voici ce qu’il avait à dire:

«Vince et moi sommes amis aujourd’hui, nous étions amis il y a 25 ans. J’étais avec lui depuis plus d’un quart de siècle. Vous ne dissolvez pas une amitié simplement parce que vous en perdez l’emploi. Je voulais revenir sur les ondes, et la WWE à cette époque n’avait pas de place pour me remettre sur les ondes régulièrement. »

«Écoutez, nous ne communiquons pas régulièrement, lorsque nous le faisons normalement par SMS, mais j’ai beaucoup de respect pour Vince McMahon, et pendant 25 ans, il m’a donné beaucoup d’argent pour faire mon travail, et certains jours sont meilleurs que d’autres , Je vais juste dire ça. Mais il ne s’agissait que d’un microcosme de vie, certains jours sont tout simplement meilleurs que d’autres. »

«Donc, j’ai toujours un grand respect pour Vince, je lui ai envoyé mes félicitations pour le succès de WrestleMania, parce que je pensais que c’était, dans l’ensemble, un miracle artistique qu’ils aient pu faire ce qu’ils ont fait dans l’environnement qu’ils étaient Opérant dans.”