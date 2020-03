Jim Ross pense que la WWE aurait dû reporter WrestleMania 36

Jim Ross, membre du WWE Hall of Famer, est apparu sur Wrestling Observer Radio pour promouvoir son nouveau livre, «Under The Black Hat».

Au cours de l’interview, il a fait savoir qu’il pensait que la WWE aurait dû reporter WrestleMania 36 en raison de l’épidémie de coronavirus car l’événement est passé de la tenue dans un stade au Performance Center vide. Voici ce qu’il avait à dire:

«J’aurais attendu jusqu’à ce que je puisse l’avoir dans une arène ou un stade, et j’en aurais fait une grande célébration que nous sommes de retour, le dos de l’Amérique, le virus a disparu, probablement WrestleMania », A déclaré Ross. “Mais voici le problème avec ça, cela a déjà été, je suis sûr, budgétisé pour une certaine somme d’argent, et en raison de l’incertitude du virus, nous ne savons pas quand cette date sera pour exécuter le spectacle du stade comme le make good, la fête WrestleMania comme je l’appelle, et donc je peux le comprendre budgétaire, ils sont une société cotée en bourse, ils doivent faire de l’argent pour leurs actionnaires, leur stock doit rebondir, bla bla bla.

“Donc, je ne sais pas si ma suggestion est bonne, mais je peux vous dire qu’il serait si facile de reproduire un enthousiasme, une anticipation et une excitation incroyables dans un Make Good, WrestleMania festif, face à une télévision véhicule comme nous l’avons fait sur AEW ces dernières semaines, comme la WWE l’a fait, dans un ensemble fermé. La chose de l’arène vide. L’arène vide est bien pour continuer à programmer, mais ce n’est pas très amusant de travailler parce que vous vous habituez à l’adrénaline que les fans fournissent. Il n’y a rien de tel. “

H / T à Wrestling Inc