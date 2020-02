Jim Ross pourparlers Clash of Champions X Blessure Sting affectant les scénarios WCW

Jim Ross, membre du Temple de la renommée de la WWE, s’est récemment tourné vers son podcast «Grilling JR» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Combien de blessures de Sting ont blessé les histoires de la WCW à l’époque:

Eh bien, tout est construit, Conrad, pour le crescendo. Et c’était déjà promu… c’était son heure. Tout avait été construit, positionné. Les gars se sont mis devant lui, faisant toutes ces choses pour le rendre plus difficile et intimidant. Pour mettre le championnat que Flair embrassé tellement en danger. Mais alors tout est allé en enfer dans celui-là qui a sauté dans la cage où sa rotule est allée en enfer.

C’était donc une mauvaise, mauvaise pause. Nous avons dû essentiellement recommencer avec lui, raconter une autre histoire, le faire réadapter. Et nous aurions probablement pu faire un meilleur travail de vidéos de réadaptation hebdomadaires, mieux produites, bien produites, pour montrer à quel point il travaille dur pour vous répondre, pour ainsi dire. «Les Little Stingers attendent», bla bla bla.

Remplacement de Sting par Lex Luger:

Luger n’était pas prêt. Il n’était pas prêt pour les compétences, il n’était pas prêt à être trop sage. Nous gavions Lex Luger, c’était tellement évident qu’il y a eu un contrecoup. Et ce n’était pas une poussée organique pour créer un personnage babyface autour duquel tout le monde pouvait se rassembler. Et il y aurait de meilleures options, je pense, si nous y avions réfléchi. Mais Luger était le gars qui se tenait là. “Nous devons aller avec Luger.” Pourquoi devons-nous aller avec Luger?

Pourquoi ne pouvons-nous pas tous nous asseoir et réfléchir à cette catastrophe, cette grappe, et trouver un autre plan. Donc, à la fin de la journée, nous voulons rendre Flair plus fort que jamais, en battant les gens. Et quand Sting reviendra en juillet, les gens saliveront parce que Flair sera brûlant et Sting reviendra. C’était le scénario. Mais nous ne l’avons pas fait – nous avons également tenu pour acquis une grande partie du succès de Flair. Et puis le surréserver et le surexposer. Je ne sais pas, c’était juste un groupe d’erreurs d’un point de vue créatif.

