Jim Ross révèle ce qui aurait pu titrer WrestleMania 18 si le nWo n’était pas entré

Au cours de la dernière édition de son podcast “Grilling JR”, le membre du WWE Hall of Famer et AEW Jim Ross a commenté les plans originaux de WrestleMania 18 si la nWo n’était pas entrée, Brock Lesnar contre Steve Austin, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants du podcast ci-dessous:

Sur si Austin et Rock auraient titré WrestleMania X8 s’il n’y avait pas eu de nWo à venir: «Eh bien, ces deux gars, ça aurait été les uns contre les autres, tout d’abord. Trois, c’était beaucoup. Et tous les deux ans pendant trois ans, c’est bon pour Rock et Steve, mais je ne sais pas. Cela faisait partie du problème d’Austin, “Vous n’avez personne préparé pour moi”, et il avait raison. Vince Sr. ne voulait pas que ce soit le cas car personne n’était prêt pour Backlund ou il n’y avait pas de talons prêts pour Bruno, il n’y avait pas de talons prêts pour Hulk. Nous avons donc eu une situation où nous n’avions pas de talons prêts pour Stone Cold. »

Si Brock Lesnar aurait pu venir et titrer WrestleMania X8 avec Steve Austin: “Ne le pense pas, peu tôt, peu tôt. Mais finalement, c’était le match. Finalement, c’est le match que nous voulions avoir, Brock Lesnar et “Stone Cold” Steve Austin. Les deux étaient en aussi bonne santé qu’ils pouvaient l’être, et avec une belle carrure, mais encore une fois, Brock n’était pas encore prêt. Il était prêt physiquement, Conrad, mon Dieu, il était prêt physiquement quand il était en 9e année, il est un monstre, et j’ai beaucoup écrit, nous parlions de mon nouveau livre, il a dit qu’il y avait beaucoup de contenu comme WrestleMania 19, et pour montrer à quel point nous avons apprécié son travail, lui et Kurt Angle ont fermé le spectacle à WrestleMania 19, ce n’était pas Rock et Austin. Et la raison en était que Steve était à l’hôpital la veille, est sorti dimanche, et nous ne savions pas ce que nous allions y avoir. Va-t-il être fatigué? Déshydraté? Quel est le problème? Mais je ne pense pas. Mais le match final, sans aucun doute, mec, aurait été Austin et Lesnar. Et c’est la chose qui a ramené Steve à la maison, c’est qu’il avait été réservé pour lutter contre Lesnar [on a RAW and lose] et même pas en faire la publicité, ça arrive juste. Et c’était tellement stupide et myope et beaucoup d’entre nous le ressentaient, mais personne ne manifestait plus leurs sentiments que Steve. Je ne dirai pas mieux, mais de manière plus agressive, car il vient de dire: «Putain, je rentre à la maison, je ne fais pas ça.» Cela ne le dérangeait pas de mettre Brock, c’est un problème différent, mais pourquoi gaspillons-nous cela? “

(h / t – 411 Lutte)