Jim Ross révèle ce qui s’est passé lors de sa première rencontre avec Tony Khan, parle d’AEW

Lors d’un récent entretien avec Forbes, Jim Ross, commentateur du WWE Hall of Famer et AEW, a commenté AEW, la première fois qu’elle a rencontré Tony Khan, Vince McMahon, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur l’accent d’AEW sur les intrigues: «La narration est le steak. Les sifflets et les cloches – le pyro, les graphismes, les choses techniques – c’est le grésillement. Tout tourne autour du steak. Quelle est la réalité de ces individus? Qui sont-ils? Je pense que c’est le genre de ce que nous examinons ici dans cet accord – nous voulons livrer plus de steak que les autres dans le même domaine ou genre. Et je pense que c’est ce que nous faisons. “

Sur la concentration de l’entreprise sur sa base de fans: «Vous devez écouter votre base de consommateurs. Vous devez avoir une connaissance des produits. Et une partie de la connaissance des produits consiste à savoir reconnaître et trouver votre public cible. Marketing simple: Marketing 101. Identifier votre audience est impératif pour tout marketeur. Quel est mon public? À qui vais-je vendre? Qui va acheter mon produit? Où sont-ils? Comment puis-je communiquer avec eux? Et c’est comme ça que nous sommes: nous nous éclatons et nous écoutons le public. “

Sur Tony Khan: «Je l’ai rencontré il y a plusieurs années – bien avant qu’il ne vienne avec cette idée – et j’étais juste étonné de son rappel, de son histoire et de son respect pour l’entreprise. C’était comme s’il y avait été toute sa vie. Et je suppose qu’il l’avait fait d’une certaine manière – il y avait participé en tant que fan. Il fait la différence dans ce que nous faisons et dans la façon dont nous le faisons autant que n’importe qui dans l’équipe. Tony est le gars. Il est la vieille paille proverbiale qui remue la boisson. Parce qu’il est jeune – et tout le monde se nourrit de lui. “

Sur ce que son rôle dans AEW signifie pour lui: “J’adore ça. Je ne peux pas vous dire ce que cela a signifié pour ma vie. J’étais un gars vide. J’étais assis désolé de me demander: «Pourquoi moi?». J’avais un grand vide que je devais combler et Tony Khan est venu et l’a fait pour moi. Et je serai toujours redevable. C’est tellement amusant d’être là. Le talent est jeune et les yeux écarquillés. Ils sont enthousiastes. Ils aiment apprendre et la plupart d’entre eux sont des fans à vie. C’est vraiment une bonne chose pour moi. J’ai la chance d’être dans la position où je suis. “