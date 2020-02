Jim Ross révèle comment Jim Herd voulait que Ric Flair perde le titre mondial à Lex Luger en 1990

Jim Ross, membre du Temple de la renommée de la WWE, a profité de son podcast «Grilling JR» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Un troupeau fait pression sur Flair pour perdre la ceinture face à Lex Luger:

Il y en avait, et je pense que le comité de réservation était unanime pour dire que ce n’était pas la chose à faire, et ce n’était pas la chose à faire. Mais Herd étant une marque à moitié âgée et écoutant les autres à l’extérieur, “Eh bien, tu dois changer de titre!” Non, nous n’avons pas besoin de changer de titre. Nous devons avoir un changement de titre basé sur quoi? Expliquez-moi, expliquez pourquoi un changement de titre est requis ou nécessaire? Tu ne peux pas. Donc, c’est tellement subjectif de toute façon. Luger n’est pas sorti qui correspond au pire pour l’usure.

Nous avons raconté une histoire où Luger était censé devenir le champion à plus d’une occasion. Bien sûr, les cartes ne lui convenaient pas. Flair et ses copains se sont assurés à la fin que cela n’arriverait pas. Donc, je pense que cela a aidé Lex à surmonter plus, mais il n’y a aucun doute dans mon esprit – je ne me souviens pas avoir appelé un meilleur match en simple dans lequel Luger était que celui-ci. Donc, je pensais que c’était un point culminant de sa carrière à ce point, et Flair est allé au-delà.

Mais nous allions tous soutenir Flair dans cette affaire quand Herd a dit: «Nous allons changer le titre.» C’était parce que Herd ne s’entendait pas avec Ric et parce que les idées de Herd sur ce que Ric devrait être n’étaient pas respectées ou embrassé. Voilà de quoi il s’agissait. Ce n’était pas à propos de Lex. Il ne s’agissait pas vraiment du titre. Il s’agissait vraiment de battre Flair, et ce n’était pas le moment de battre Flair, surtout avec Lex en 1990.

Comment Luger n’était pas prêt à être champion du monde:

Ce n’était pas censé l’être. Il n’était pas prêt pour ça. Vous ne pouvez pas tout faire avec un 8 × 10. Le 8 × 10 ne peut pas être un bâton de mesure. C’était dans diverses promotions au fil du temps, mais cela n’avait tout simplement pas de sens à ce stade. Et je n’éviscère pas et n’écarte pas, comme nous l’avons dit plus tôt, Lex du tout. Il avait le super look. Il était là depuis longtemps.

Son jeu n’avait pas rattrapé son look. Donc, il a gagné ce titre un an plus tard au moins était mieux pensé que le simple coup de genou de «Eh bien, nous n’avons pas Sting, donc nous devons le faire.» Non, nous n’avons pas à le faire parce que vous avez toujours le champion, qui avait le babyface couru en lui, même si Ric était toujours hésitant – repoussé sur un babyface parce qu’il aimait être un talon.

Il aimait être Ray Stevens. Il aimait être un gars qui était considéré comme le grand méchant, un méchant polarisant. Et pendant tout ce temps, il était de loin l’un des gars les plus populaires de toute la liste.

Comment Luger ne voulait même pas être champion à l’époque:

Je me souviens qu’il n’avait pas une grande confiance dans son propre travail. Je pense que devoir suivre Flair peut être le baiser de la mort pour beaucoup de gens car la plupart des gens ne pouvaient pas suivre son acte. Nous avons tous reçu – et Ric a cosigné – que Sting allait être le gars. Il était préparé, il était prêt, Sting était tellement plus athlétique que Lex. Et il avait la peinture, le look, toutes les données démographiques liées à lui.

Je pense que Lex a pris une décision très intelligente en disant, essentiellement, “je ne suis pas prêt pour le titre.” Et il avait des raisons très valables, et ce que vous avez dit au sujet du seul adversaire avec lequel tirer de l’argent était Ric, encore une fois une mauvaise réservation Sur notre partie. Donc, je pense que Lex a probablement pris une décision très humble et honnête qu’il n’était pas prêt. Il avait le même sentiment que beaucoup d’entre nous ont fait qu’il n’était probablement pas prêt en ce moment, mais nous pouvons probablement vous emmener plus loin, nous pouvons continuer à élever votre jeu si vous pouvez aller là-bas et avoir le match, qu’ils avaient au fait, avec Ric. Alors, mouvement intelligent de Luger.

Il avait raison. Ce ne sera pas la chose à faire. La liste n’était pas établie pour lui, très peu avantageuse, mais mec, je suis revenu et j’ai regardé cette carte, et je pense, “Jiminy Christmas”. Regardez les talents dont nous avons parlé qui auraient pu être – Scott Steiner contre Flair? Tu me dis que ça ne marcherait pas? Ou Rick Steiner? Soit l’un d’eux, mais nous ne pensions pas si loin des sentiers battus. Mais j’admire les réflexions de Lex à ce sujet. C’était la façon de penser d’un pro. Ce n’est pas le bon endroit. Ce n’est pas le bon moment. Je n’ai pas besoin de la ceinture pour le moment, et je respecte beaucoup Lex pour avoir dit cela.

