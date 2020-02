Jim Ross se souvient que le Rock avait poussé pour un match WrestleMania avec Sting en 2005

Jim Ross a rappelé lors du dernier Grilling JR The Rock que la WWE voulait faire venir Sting pour un match avec lui en 2005 à WrestleMania.

Rock a fini par partir à la fin de l’année lorsque son contrat a expiré. Voici ce que JR avait à dire:

“Oui mon gars. Ecoutez, nous essayions de recruter Sting, Conrad, depuis que la WCW a fermé ses portes. Et puis par la suite, quand il a finalement obtenu tout son argent de Time-Warner qui lui était dû. Nous savions qu’il serait en bonne santé, qu’il serait rafraîchi et qu’il aurait un compte bancaire complet. Il devrait être un gars heureux. Et nous ne le voulions que pour un rôle à temps partiel au mieux pour maximiser l’investissement, et pour ne pas abuser d’un actif qui avait plus d’appariements en lui qu’il n’en avait laissé. Alors oui, nous parlions toujours de le faire venir. Pourquoi pas? Mais Rock and Sting aurait été cool comme l’enfer.

«Et Rock – regardez, le truc à ce sujet, et je l’ai peut-être déjà mentionné. Il vaut la peine de le répéter en ce qui concerne les réservations. Les bookers découvrent que les meilleurs talents qui vont tirer de l’argent et mettre un âne tous les 18 pouces savent exactement avec qui ils peuvent et ne peuvent pas bien travailler. Ce qui signifie qu’une grande attraction comme The Rock combattant une autre grande attraction comme Sting au plus grand événement de l’année comme WrestleMania pour la première fois est l’argent. Voici cependant la clé. Rock savait dans son cœur qu’il pourrait obtenir un match de Sting, qui était en sommeil depuis un bon moment, sans aucun problème. Une confiance totale. Et je le crois aussi. Donc de toute façon, oui, c’était un sujet dont nous avons parlé. »