Jim Ross sur AEW et WWE Holding montre au milieu de la pandémie COVID-19

Jim Ross a pesé sur AEW et la WWE continuant à organiser des émissions pendant la pandémie COVID-19 tout en parlant avec Jeffrey Harris pour le podcast 411 Wrestling Interviews.

Voici ce qu’il avait à dire:

«Je pense qu’il s’agit de respecter vos engagements. Ils [both WWE and AEW] ont un engagement envers leurs différents partenaires de diffusion qu’ils vont fournir la programmation, la programmation de première diffusion, donc c’est quelque chose que nous faisons tous les deux. Je vois cela comme ils honorent leurs engagements et gardent la main sur le marché. Ils doivent le faire d’une manière très unique, mais tant qu’ils peuvent trouver des studios de sonorisation ou quelque part qu’il est légal de faire un enregistrement contrôlé, j’ai l’impression que les deux vont continuer à faire exactement ce qu’ils font jusqu’à ce que cette chose ait été éradiquée ou au moins soulagée dans une certaine mesure.

«Je pense donc que c’est juste une question de maintien de l’engagement. Les fans ont besoin de divertissement. J’en ai besoin, je me suis retrouvé à regarder de nouveaux spectacles. Je regarde des choses que je ne regarderais pas normalement. Et je sais que la semaine prochaine, j’aurai l’occasion d’appeler le match Jon Moxley-Jake Hager No Holds Barred Empty Arena qui sera diffusé sur TNT mercredi soir soir au 8/7 Central. Donc, je suis méchant à ce sujet. C’est un gros problème pour moi. Et donc je sors de la maison, je peux faire une petite voix off, ça va être super. J’ai donc hâte de voir comment cela se passera. Je ne l’ai pas encore vu, mais j’ai de grands espoirs. “