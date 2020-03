Jim Ross sur les plans de M. Kennedy pour vaincre l’Undertaker pour le championnat de la WWE

Hall of Famer de la WWE et conseiller principal d’AEW, Jim Ross a rejoint Conrad Thompson pour un autre épisode de “Griling JR”. Les deux ont discuté du moment où M. Kennedy (M. Anderson) a remporté Money in the Bank en 2007 et était censé vaincre The Undertaker pour le championnat de la WWE. En raison de blessures et d’autres problèmes, M. Kennedy a perdu la mallette à Edge alors que la WWE allait dans une autre direction.

“À la fin de la journée, vous voulez faire ce qu’ils demandent”, a déclaré Ross. “Le salut pour Ken était le fait qu’ils avaient de grands espoirs pour lui, en remportant le match de classement Money in the Bank, dont on pourrait parler concernant le titre de The Undertaker et Ken devenant ce champion. C’est une grande, grande nouvelle. C’est plus que tout ce qu’il aurait pu leur dire ou ils auraient pu lui dire. C’était la plus grande chose de sa carrière à ce moment-là. »

“Chaque entreprise est toujours chargée de protéger ses championnats”, a déclaré Ross. «Si les championnats deviennent trop fréquents et changent trop souvent, ils commencent à perdre de leur crédibilité. La protection du championnat et du titre de la WWE a toujours été une priorité pour la WWE, c’est une priorité pour AEW. Votre titre principal doit être adopté et protégé et c’est ce que Vince essayait de faire ici avec cette décision. “