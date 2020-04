Jimmy Havoc et Kip Sabians dévoilent le nouveau nom de l’équipe d’étiquette AEW

AEW

Dites bonjour à The Superbad Death Squad.

Jimmy Havoc et Kip Sabian ont peut-être perdu contre les meilleurs amis de Chuck Taylor et Trent lors de l’épisode d’AEW Dynamite hier soir, mais une interview d’après-match les a vus promettre de tracer un chemin de violence à travers la division des tags de la société, révélant ainsi leur tandem. nouveau nom:-

Sabian, Havoc et Penelope Ford se sont disputés avec les meilleurs amis et Orange Cassidy ces derniers temps, “ Freshly Squeezed ” ayant battu Havoc en tête-à-tête la semaine dernière. Un match de pillage sans disqualification / sans compte à rebours s’est joué hier soir, avec la participation de Cassidy décisive dans la chute – comme Sabian et Havoc l’ont abordé.

Quant au nom de l’équipe? Uhhh, d’accord. Au moins, c’est approprié, incorporant le surnom de longue date de Sabian et l’arrière-plan du match à mort de Havoc.

Sabian et Havoc est une nouvelle alliance à l’antenne bien que le trio (complété par Ford) cohabite actuellement aux États-Unis, comme l’ont confirmé Tony Schiavone et Chris Jericho en commentaire. Il est probable qu’ils s’inscriront dans le niveau intermédiaire de la division pour l’instant, mais ils donneront un autre niveau de profondeur à une division déjà empilée – et qui pourrait encore être renforcée par l’arrivée apparemment imminente de The Revolt.