John Cena a mangé jusqu’à 10 000 calories de Tic Tacs par jour

John Cena déteste l’idée d’avoir mauvaise haleine.

Lors de son apparition sur The Kelly Clarkson Show, le futur roi du retour de la WWE a déclaré aux téléspectateurs qu’il avait déjà consommé environ 10000 calories de menthes Tic Tac avant chaque match ou promos dans les émissions. Autrement dit, c’est près de 10 000 calories de sucre pur.

Hustle, loyauté, diabète?

Cena était tellement paranoïaque à propos de l’odeur de son souffle aux yeux de ses pairs qu’il s’en est tenu à sa routine de pré-performance excentrique pendant un bon moment. Il avait mangé environ “trois boîtes” de minuscules menthes tout au long de la journée avant la diffusion des épisodes de Raw; “trois cases” peuvent donner une mauvaise impression. Cena ne parlait pas de trois minuscules paquets de Tic Tacs, il parlait des caisses des choses sanglantes.

Il finirait par arrêter ce rituel en réalisant qu’il était probablement plutôt mauvais pour son corps. Les athlètes ne consomment généralement pas autant de sucre (mauvaise haleine ou non), et Cena a mis un terme à son obsession du Tic Tac avant qu’elle ne devienne trop incontrôlable et devienne une dépendance.

Le régime alimentaire propre de John était totalement gâché par les menthes, et il se sevra de la confiserie.