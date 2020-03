John Cena annoncé pour le retour de WWE Smackdown

Les fans de la WWE doivent avoir reçu une raison supplémentaire de se connecter à WWE TV lorsque le joueur de la franchise revient. Vendredi, le 13e épisode de SmackDown sur FOX mettra en vedette nul autre que John Cena. Ce serait sa deuxième apparition sur la marque bleue après Super ShowDown 2020.

BREAKING NEWS: @JohnCena sera sur #SmackDown ce vendredi soir!

Qu’aura à dire le seizième champion du monde en réponse à son adversaire #WrestleMania? Https: //t.co/DR9nmxyXDw

– WWE (@WWE) 11 mars 2020

La WWE a annoncé hier soir que John Cena sera présent sur SmackDown pour répondre aux commentaires de Fireray Fun House de Bray Wyatt vendredi dernier. Cela aiderait également à promouvoir le match WrestleMania 36 entre John Cena et The Fiend. Découvrez les confirmations publiées sur le site officiel de l’entreprise,

“John Cena était prêt à sortir des projecteurs pour la prochaine génération de superstars de la WWE, et” The Fiend “Bray Wyatt était plus qu’heureux de le tirer dans l’obscurité.

Les deux sont maintenant prêts pour une confrontation épique à La Vitrine des Immortels, et l’emblématique Cena sera dans le bâtiment pour Friday Night SmackDown.

La semaine dernière, Wyatt avait son propre message pour Cena de la Firefly Fun House et a également présenté une décoration intérieure intéressante.

Qu’aura à dire le seizième champion du monde en réponse à son adversaire WrestleMania?

Découvrez SmackDown à 8/7 C sur FOX. »

Comme indiqué ci-dessus, John Cena a déçu les fans de la WWE offrant sa place à la jeune génération. Il était prêt à se retirer de la carte de match de WrestleMania jusqu’à ce que le Fiend Bray Wyatt soit sorti et pointé vers le signe WrestleMania pour organiser le match pour lui. Fiend a également eu des mots durs à Cena, la semaine dernière alors que nous prévoyons que le rapatrié répondrait.

En parlant de retours, deux autres superstars sont prêtes à faire leur retour sur SmackDown. Après presque un an, Jeff Hardy revient à la programmation de la WWE, potentiellement pour noter son avenir à WrestleMania.

En outre, la plus jeune championne des Divas et l’une des superstars les plus populaires, Paige sera de la partie pour affronter la championne féminine de SmackDown, Bayley. Des rumeurs circulent sur Paige qui pourrait faire un retour dans le ring.

Pendant ce temps, SmackDown pourrait frapper un énorme barrage routier en raison de l’épidémie de virus Corona. Le spectacle devait avoir lieu à la Little Caesars Arena de Détroit, Michigan.

Mais des rapports récents de PWInsider.com suggèrent que la WWE pourrait déplacer le spectacle au Performance Center à Orlando, en Floride, en prenant des mesures préventives contre le virus. Jusqu’à présent, aucune mise à jour officielle n’est disponible auprès de la société.